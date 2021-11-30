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鼓勵員工節能節水 台塑找成大產學合作選楷模案例
為鼓勵員工參與節能、節水，台塑企業2009年起每年舉辦「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，今年採產學合作方式委託成功大學主辦，並邀請綠基會、中油、長春、中石化、台聚等相關產業參與，分享台塑在環保改善及節水節能成果，盼促進台灣產業界循環經濟。
選拔活動由成功大學、東海大學及中原大學等相關領域學者擔任評審委員，評審重點除了改善效益，還包含創意及應用性，得獎前3名改善案例是從各生產廠改善案例中，經公司內部先行選出8個最佳案例後再進入決賽所選出，後續將代表台塑參與政府舉辦的各項環保選拔競賽。
今年環保管理改善案例選拔獲獎名單，第一名為塑化麥寮煉製油料處「原油儲槽推動無人入槽機械式清槽工法改善」、南亞麥寮PA廠「觸媒焚化爐降低空汙排放改善」、台化新港PABS廠「汙泥乾燥機減量改善」。
台塑表示，透過循環經濟理念，六輕一滴水循環使用7.3次，每年減少二氧化碳排放量1154萬噸。此次活動展現產業與學術資源合作，也希望經同溫層效應與產業界為台灣環保努力。
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