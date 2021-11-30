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1218公投日國道估上午湧車潮 元旦易塞車時間曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局預估，元旦連假屬於三天的短假期，國道交通量已第二天最高，可達115百萬車公里。圖／報系資料照
高公局預估，元旦連假屬於三天的短假期，國道交通量已第二天最高，可達115百萬車公里。圖／報系資料照

元旦連假將屆，高公局表示，今年元旦連假為12月31日至明年1月2日，總計3天，考量國內疫情警戒降為二級後，中秋節及國慶日連假國道交通量已逐漸恢復，再加上今年跨年和春節連假相近，預估元旦連假屬於三天的短假期，國道交通量已第二天最高，可達115百萬車公里，為平日的1.5倍至2倍；南向則還是以第一天最大量，北向則是以第二天最大量。

為此，高公局表示，元旦連假期間將實施單一費率，每日0至5時，國道全線暫停收費；另，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

此外，連假前兩天，國5南港系統交流道南向入口匝道每日6至12時實施高乘載管制，連假後兩天，每日下午2至9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制。

高公局表示，國5石碇及坪林南向入口、國1平鎮系統及埔鹽系統、國1虎尾北向入口等，連假期間將實施入口砸到封閉，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局也提到，全國性公投案將於12月18日登場，預估當天國道將有大量投票及旅遊車流，交通量達102百萬車公里，為平日的1.2倍，和一般周六交通量相近。

高公局表示，預估國道當天上午10時後將湧現大量車流，易壅塞時段及路段為10時至下午4時，南向國1新竹、彰化及北向台北路段，國3為南向桃園及台中路段，國5為南向路段；已規畫4條長途替代道路及7條短途替代道路，民眾可多加利用。

連假 國道 高乘載管制

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