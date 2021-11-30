台塑揪學者下鄉輔導 雲林花生農種出飽滿土豆仁

台塑農漁輔導諮詢中心與朝陽科技大學合作，輔導雲林沿海鄉鎮農民克服農作物種植問題，今在麥寮花生田展示成果並辦觀摩會。台塑協理蔡建樑表示，今年花生成長期遇乾旱與雨災致減產，不過農民透過改變田間管理方式，品質相對提升；花生農張祝郎說，產量雖減，但「物以稀為貴」，產地價漲幅比去年多1至2成。

蔡建樑說，台塑企業為敦親睦鄰，10年前成立農業輔導團，下鄉至當地麥寮鄉，與鄰近的台西、四湖等7鄉鎮，解決花生、水稻、蒜頭、葉菜或蔬果等2萬多農民所遇各類農作物的種植問題。

輔導團說，雲林花生已進入採收期，今年種植初期遇到雨災，導致田區泡水，種子及植株都因水分過多受影響，中末期又遇上乾旱，出現薊馬、葉蟬等蟲害，及病毒因子傳播比以往來的嚴重，造成花生出現黑殼、莢腐等問題。

張祝郎說，今年花生減產主因仍與氣候變遷有關，「一下乾、一下雨」，去年同期他每分地約可收成800多斤，今年估算可能減產超過2成，不過價格相對好，目前從去年每台斤約30多元上揚至40多元。

張祝郎種植1.1公頃花生田，接受輔導近3年，他捨棄原有慣行農法，採減少農藥施用、控制田間水分等自然農法，黑殼程度明顯減少，加上土質改善，農作物品質提升且穩定。