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台塑揪學者下鄉輔導 雲林花生農種出飽滿土豆仁

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林麥寮花生農接受農業輔導，在田間全面落實自然農法，黑殼程度降至1成以下，花生仁也相當飽滿。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮花生農接受農業輔導，在田間全面落實自然農法，黑殼程度降至1成以下，花生仁也相當飽滿。記者陳苡葳／攝影

台塑農漁輔導諮詢中心與朝陽科技大學合作，輔導雲林沿海鄉鎮農民克服農作物種植問題，今在麥寮花生田展示成果並辦觀摩會。台塑協理蔡建樑表示，今年花生成長期遇乾旱與雨災致減產，不過農民透過改變田間管理方式，品質相對提升；花生農張祝郎說，產量雖減，但「物以稀為貴」，產地價漲幅比去年多1至2成。

蔡建樑說，台塑企業為敦親睦鄰，10年前成立農業輔導團，下鄉至當地麥寮鄉，與鄰近的台西、四湖等7鄉鎮，解決花生、水稻、蒜頭、葉菜或蔬果等2萬多農民所遇各類農作物的種植問題。

輔導團說，雲林花生已進入採收期，今年種植初期遇到雨災，導致田區泡水，種子及植株都因水分過多受影響，中末期又遇上乾旱，出現薊馬、葉蟬等蟲害，及病毒因子傳播比以往來的嚴重，造成花生出現黑殼、莢腐等問題。

張祝郎說，今年花生減產主因仍與氣候變遷有關，「一下乾、一下雨」，去年同期他每分地約可收成800多斤，今年估算可能減產超過2成，不過價格相對好，目前從去年每台斤約30多元上揚至40多元。

張祝郎種植1.1公頃花生田，接受輔導近3年，他捨棄原有慣行農法，採減少農藥施用、控制田間水分等自然農法，黑殼程度明顯減少，加上土質改善，農作物品質提升且穩定。

朝陽科技大學環境工程與管理系教授張簡水紋指出，慣行農法因重肥、重水觀念，使花生易因不當田間管理方式，加上天災或環境等綜合因素而產生病蟲害或黑殼情形，接受輔導的農民全面落實自然農法，黑殼程度降至1成以下，花生仁也相當飽滿，品質優良。

雲林麥寮花生農張祝郎捨棄原有慣行農法，採自然農法栽種1.1公頃的花生田，黑殼程度明顯減少，加上土質改善，品質提升且穩定。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮花生農張祝郎捨棄原有慣行農法，採自然農法栽種1.1公頃的花生田，黑殼程度明顯減少，加上土質改善，品質提升且穩定。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮花生農接受農業輔導，在田間全面落實自然農法，黑殼程度降至1成以下，花生仁也相當飽滿。記者陳苡葳／攝影
雲林麥寮花生農接受農業輔導，在田間全面落實自然農法，黑殼程度降至1成以下，花生仁也相當飽滿。記者陳苡葳／攝影

農民 自然農法 雲林

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