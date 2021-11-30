花蓮慈濟推乳癌篩檢AI軟體 準確率可達9成
花蓮慈濟醫院、資訊工業策進會、半導體設計公司與科技公司合作，利用Al軟體用於乳房篩檢，受檢者在檢查後，現場就能判定有無不正常的組織，協助醫師快速診斷是否確診乳癌，準確率可達9成左右，讓病患得到最即時的照護。
慈濟醫院與資策會、業者今天在花蓮慈濟醫院門診大廳，舉行啟動儀式，正式推出「AI Medical智慧乳癌篩檢專案」。由資策會研發AI模型，經由半導體公司系統，再使用智慧醫療科技公司的軟體，慈濟醫院則提供醫療服務與臨床資料。
慈濟醫院表示，專案在臨床上對於病人和醫師都有極大的幫助，包含在乳篩車上進行乳房攝影，Al會提醒病人的影像拍攝品質，判讀到可能的異狀後，及早提出警示，第一時間建議病人複診，減少病人延誤治療的機會。
AI會自動批次排序乳篩案例的嚴重程度，讓臨床醫師優先查看嚴重度風險較高的案例，讓病人能在病況更加惡化前即時接受治療；而病灶自動標記，能夠輔助醫師看診，減輕臨床負荷。
資策會副主任賴欣怡指出，資策會3年前開始投入乳房X光的AI技術研發，透過合作，藉由醫院影像醫學部醫師的專業知識，持續累積臨床AI訓練的資料，協助花東的婦女在乳癌篩檢的流程上有更好的體驗，守護婦女的乳房健康。
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