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絕美！阿里山飄雨 楓紅落英繽紛編織紅地毯

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供

氣溫漸涼，阿里山地區楓葉開始變色，各種變色葉植物爭奇鬥豔，這兩天阿里山下了幾場小雨，雖有些煞風景，但楓葉被雨水打落地面，宛若紅色地毯，另有一番詩情畫意，可遇不可求的畫面讓遊客讚嘆不已。

「阿里山達人」黃源明表示，近日阿里山區短暫飄雨，累積雨量有20毫米，雨勢不大，都是微雨地上潮濕的那種，目前正值楓紅時節，即使只是一陣微微的小雨，紅葉也都觸動了敏感的枝條，紛紛落了滿地。

黃源明說，有些朋友好不容易放假上山，迎接來訪的卻是陰霾的天氣，賞楓的心情難免會受到影響，但意念稍微一轉，也許看到的又是另一種畫面。

黃源明解釋，因為紅葉落地版遠比晴天版的紅葉更難得一見，這兩天包括森林遊樂區內的阿里山植物園、小笠原山與台18線新中橫公路89.5公里處觀景台、塔塔加停車場及90.1公里等處都可以看到雨勢停歇的紅色地毯美麗畫面。

黃源明也不忘提醒遊客「安全第一」、小心滑倒，還有不要破壞地上的紅葉，也不要帶走。

嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
嘉義縣阿里山地區變色植物「上妝」，萬紫千紅、爭奇鬥豔。圖/「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供

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