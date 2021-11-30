打造失智者友善環境 政府將予補貼

「台灣有90%以上的失智者是住在家裡，所以如何建構一個友善、有尊嚴的社區居住環境，在現階段非常重要。」行政院政務委員林萬億在「全國失智症行動成果發表會」上說。衛福部長照司司長祝健芳也指出，目前建置社區失智友善組織照護網路1851家，將會給予津貼補助。

失智是大課題

因應失智症對失智者、照顧者、家庭、社區，甚至是國家可能帶來的衝擊，台灣失智症協會於30日舉辦「全國失智症行動成果發表會」，邀請衛福部長照司、國建署、內政部警政署、金融監督管理會、勞動部勞力發展及各縣市長照科等到場發表進度及成果，以利進行跨部門合作、資源整合。

根據台灣失智協會調查統計，目前台灣65歲以上的失智者有29.6萬人，10年後將增加到44.5萬人，但因大多數家屬排斥、恥於帶失智者就醫，加上失智者本身沒有病識感，使得醫療及長照機構難以介入照顧及診治。協會指出，失智議題將成為台灣未來面臨的重要課題。

跨部會全面整合

行政院政務委員林萬億在致詞時表示，雖然台灣無法像荷蘭一樣，打造一個專屬的家庭照顧社區，但目前可以透過建置相關機構，讓全國社區走向失智友善環境，讓失智者有個有尊嚴、可自主參與的居住環境；同時，健保相關失智服務網、交通及失智防護網、金融財務處理上，相關單位都應進行跨部會討論、研商對策。

衛福部長照司長祝健芳表示，失智者是長照計畫中重要的一環，台灣從2013年開始建構，到了2016年進入長照計畫2.0版時，更擴大服務對象，納入50歲以上失智症；2017年更布建失智據點達到134處及照護中心20處；2018年建置社區失智友善組織照護網路，已經招募到1851家；2020年失智據點達到494處，共照中心達到90家。

祝健芳進一步表示，經過多年努力，目前失智診斷、照顧比例已經提升到54%，也有15.8萬失智者家庭接受照顧，全國5.5%社區開始接受建置失智友善環境，這是一個持續進步的歷程。未來對於接受建置失智友善的社區和長照養護中心及人員，也將會得到補助及津貼，以資鼓勵。

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