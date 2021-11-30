小六男童遭貨車輾過全身19處骨折 今奇蹟式痊癒出院

國小六年級11歲王姓男童上個月放學過馬路，遭小貨車撞倒輾過身體，手腳全身19處骨折，光是肋骨就斷了12根，口鼻出血且意識模糊，送到陽大附醫急救時情況非常危急，經緊急插管輸血搶救，前後動了三次大手術，終於痊癒在今天平安出院。

醫護人員今天歡送王小弟出院，由於他喜歡踢足球，院方特別準備一個足球圖案的蛋糕祝福他重生；貼心的他也寫了一張卡片，形容自己在鬼門關前走一回，感謝醫院伯伯阿姨的照顧，以後他還是可以去踢最心愛的足球運動。

回顧與死神拔河成功的過程，國立陽明交通大學附設醫院表示，11歲王小弟10月22日在南屏國小放學過馬路，被小貨車輾過身體，傷勢非常嚴重，口鼻大量吐血，大便失禁，血壓血氧偏低休克且意識模糊，緊急插管後，安排全身斷層掃瞄，發現左肋骨第2、3、4、5、6、7、8與右肋骨第3、4、5、6、7，總共12根斷裂，手腳也斷裂，全身多達19處骨折，肝臟撕裂傷。

胸腔外科醫師黃筑筠表示，他們趕緊進行兩側氣血胸緊急插胸管手術，由於右上肺葉嚴重撕裂活動性出血，氣管內出血合併血氧不足，當晚在加護病房急救輸了2000西西血，心肌損傷指數飆破4700，超過正常值20倍，血壓心跳不穩，一度使用強心劑。

外科部蔡建和主任說，在治療期間歷經過三次大手術，所幸王小弟手術後恢復良好，求生意志堅強，奇蹟式的復原力一天比一天進步，帶給團隊無限振奮鼓舞與希望。

王媽媽表示，王小弟在加護病房昏迷2天，父母親焦慮與擔憂程度不是一般人可以承受，現在看著他能在病房用網路學校視訊課程並寫功課，四肢都能活動，還能表達自我感受和醫護人員溝通交談，真的難以置信，心中道不盡對醫護團隊的感恩。