新北跨年將辦全台首場跨河煙火 侯友宜：一定遠勝101

新北今年跨年在淡江大橋兩岸施放台灣首場「跨河煙火」，當日晚上8時22分將施放煙火13分14秒，再加上大橋長度正好約為920公尺，盼參與民眾感受「2022年一生一世就愛你」。新北市長侯友宜表示，跨河煙火的場景相當特別，一定是遠勝台北101煙火，還笑稱歡迎民眾做比較。

新北淡江大橋目前已完成跨河構台，力拚2024年完工，而市府今年也將搶先於跨年日，在大橋施工構台及便道上辦理「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀活動，規畫於晚上8時22分施放煙火13分14秒，而活動主角的淡江大橋長度也正好約為920公尺，象徵「2022年一生一世就愛你」。

侯友宜表示，淡江大橋位於國人出國及返鄉的航線上，不僅是國家地標，更是思鄉的地標，這次在淡水與八里兩岸辦理「跨河煙火」，一直是市府團隊想呈現給民眾的表演，可望比擬澳洲雪梨大橋煙火，並成為台灣地標性活動，而新北今年首度辦理，除想讓大家熟悉這種視覺饗宴，也盼藉此將疫情的陰霾一掃而空，展現台灣的希望及夢想，迎接溫馨平安的2022。

侯友宜強調，淡江大橋是全台最大最長的單臂斜張吊橋，這次跨河煙火更是台灣的第一次，場景非常特別，相信一定遠勝台北101煙火，而活動將於12月31日晚間20時22分施放煙火，結束後還來得及去101，歡迎大家做比較。

水利局說明，這次跨河煙火主會場位於淡水漁人碼頭，煙火表演秀有9個節目段，並首次以12寸彈裝填16寸之彈藥珠增加施放煙火效果，高空煙火彈則特別採用日本七彩千輪（彈中彈）及手工排列3D造型彈，並且採用日本升空煙火模式，添裝虎尾引信及生小花煙火，不止更加精彩，也讓民眾方便捕捉。

水利局強調，這次跨河煙火範圍長達1公里，是101大樓高度2倍，施放高度達350公尺，可觀賞範圍相當廣，淡水及八里河岸均可觀賞，預計活動總共將施放超過1萬發煙火彈，搭配音樂節奏呈現出憾動視覺饗宴。