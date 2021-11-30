高嘉瑜遭家暴 衛福部最新調查：這三種親密暴力在增加

《鏡週刊》今報導民進黨籍立委高嘉瑜在遭男友家暴，高嘉瑜也對外表示「我是被害人。」高嘉瑜並不孤單，衛生福利部保護服務司今公布第二次大規模台灣婦女遭受親密關係暴力調查，結果顯示每5名婦女就又1人一生中曾遭受親密伴侶暴力。以「精神暴力」居冠，近三年「經濟暴力」和「性暴力」和「跟蹤騷擾」終生盛行率都有增加趨勢；「性暴力」和「跟蹤騷擾」更在過去一年就增加。

保護服務司司長張秀鴛表示，衛福部每四年調查一次18至74歲女性曾有親密關係遭遇暴力的終生盛行率調查，包括任何種暴力形式。結果顯示，2021年的親密關係暴力終生盛行率比2017年降低4.83%(2017年24.45%，今年19.62%)。

暴力樣態以精神暴力為最高(16.76%)，再者是肢體暴力(7.97%)、經濟暴力(7.20%)、性暴力(4.85%)、跟蹤騷擾(4.80%)，其中「經濟暴力」和「性暴力」和「跟蹤騷擾」終生盛行率都有增加趨勢。

在受訪者中，精神暴力出現最多的是「伴侶曾疏忽你或對你冷漠相待」(占42.2%)，其次是「伴侶隨時要知道你的行蹤」(占34.1%)，第三是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」(占32.3%)。衛生福利部表示，精神暴力形式多樣，從最明顯的言語暴力到很隱晦的冷漠忽視，受害者精神上的痛苦是慢慢地積累，甚至不會意識到，但長期下來仍會對其身心健康、人際關係及工作表現發生重大影響。

若只看過去一年之盛行率，張秀鴛指出，2017年到去年也小幅下降(2017年9.81%，今年8.99%)，仍以精神暴力居冠(2017年8.89%，今年8.53%)，次高為經濟暴力(2017年2.66％，今年2.03%)，第三高為性暴力增加0.73%，(2017年0.80%，今年1.53％)，跟蹤騷擾也增加(2017年0.93％，今年1.38％)。

連立委都受害，一般女性怎麼辦？張秀鴛表示，親密關係暴力是全球問題也是人權問題，暴力無所不在，必須給予最大譴責，同時也要尊重被害人及其自覺，並給予更多支持和關懷。台灣致力於實現「消除對婦女一切歧視」全球公約，未來還會持續每四年一次調查，並將調查結果，會同法務部、內政部、醫療單位、教育單位，共同研擬政策應加強之處。

例如近年常見以私密影像作為要脅，屬於跟蹤騷擾的數位性別暴力樣態，就是防治上應加強之處，另外，將履行同居義務的豁免權無限放大，也可能衍生出伴侶間的性暴力，必須強調即便是夫妻，也有說「不」的權利。

衛福部提醒，精神暴力大多在夫妻或伴侶兩人獨處的時候發生，外人較難以察覺，為利民眾辨識、提高敏感度，特提供「簡易精神暴力檢測量表」，以快速自我檢測是否處於精神暴力之情境。

自我檢測後如疑似遭到精神暴力，可試著對另一伴說出感受、討論調整互動方式，必要時並尋求專業諮商的協助，也可以撥打113保護專線諮詢。鄰里也應發揮守望相助的精神，留意關心社區中的家庭暴力並協助撥打113通報。

＊簡易精神暴力自我檢測量表：

若其中有1項以上勾選「有」者，請注意自身狀況、撥打113保護專線或尋求專業協助：

另一半常用言語侮辱你或者讓你覺得自己很糟糕

另一半常在其他人面前貶低或羞辱你

另一半隨時要知道你的行蹤，讓你倍感壓力

另一半常因你與其他異性說話而生氣

另一半常故意做出讓你驚嚇或恐懼的事（例如：他看你的方式，對你吼叫或丟東西）

另一半常疏忽你或冷漠相待