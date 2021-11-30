防心血管患者消化性潰瘍 健保12月開放預防投藥

健保署今天宣布，12月起放寬多項藥品給付，心血管病患若使用抗血小板藥物、抗凝血劑藥品，將可預防性使用消化性潰瘍用藥，曾確診消化性潰瘍者拿藥規定鬆綁，每年約3萬人受惠。

衛生福利部中央健康保險署日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，由醫藥界、付費者代表及病友團體決議通過3款藥品給付規定擴增案。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮今天上午接受媒體電話聯訪時表示，考量曾發生腦中風、冠狀動脈疾病、周邊血管疾病等重大心血管事件或屬易出血體質的病人，需使用雙重抗血小板藥物、抗凝血劑等藥物，恐增加胃腸道出血風險，屬於消化性潰瘍高危險族群，未來治療時可直接開立每日藥費6.5元以下的氫離子幫浦阻斷劑作為預防性使用。

連恆榮指出，若是曾經內視鏡檢查證實為消化性潰瘍的病人，因其他疾病而需使用非類固醇抗發炎劑時，不須再經消化系專科醫師確認，可由臨床醫師直接開立氫離子幫浦阻斷劑，減少患者奔波往返醫院，上述2放寬預計每年約3萬名患者受惠，未來1到5年將增加健保藥費約新台幣1320萬至1440萬元。

另一款放寬給付的是治療異位性皮膚炎的藥膏，連恆榮說，目前臨床上大多使用外用類固醇治療異位性皮膚炎，但嬰幼兒、敏感性肌膚患者使用類固醇有較高機率出現月亮臉、水牛肩等副作用，因此藥物共擬會議同意擴增含pimecrolimus成分的藥品，供2歲以上孩童、青少年及成人敏感性皮膚部位的異位性皮膚炎第2線使用，5年內每年約5000名至7000名病患受惠，健保支出約增339萬元至618萬元。

連恆榮指出，罹患「慢性脫髓鞘多發性神經炎」（簡稱CIDP）的患者會出現四肢麻痺、無法走路的症狀，屬於慢性、漸進性的周邊神經病變，若沒有及時治療恐造成周邊神經系統永久性傷害，兒童、成人都可能罹患此病，必須使用高單位免疫球蛋白。

連恆榮說，考量藥物有效性，這款藥品以往僅給付18歲以上成人，但近年已有研究顯示，2歲至16歲的CIDP病人接受高單位免疫球蛋白也有明確的療效，因此藥物共擬會議也同意開放2歲以上兒童病人使用，未來1到5年預計將有10至13名患者受惠，每人平均可省下10萬元藥費。

連恆榮指出，上述給付規定放寬將於12月1日實施，未來1到5年預計增加健保約2259萬元至2818萬元，受惠人數從3.5萬人增至4萬人，盼持續照顧需要的民眾。