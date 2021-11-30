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年逾萬人患妊娠糖尿病 家族史、高齡孕婦風險高

中央社 / 台北30日電

國內每年估計有1萬多名孕婦患妊娠糖尿病，有家族病史、肥胖或高齡孕婦風險高，並增加巨嬰、早產甚至胎死腹中等風險，台灣婦產科醫學會今天呼籲孕媽咪加強血糖控制。

婦產科醫學會舉辦「糖媽媽大作戰」記者會，理事長黃閔照表示，女性懷孕期間胎盤會分泌荷爾蒙，使血糖升高讓胎兒獲得足夠養分，但有些孕婦胰島素分泌不足，或產生胰島素阻抗性，身體便處於高血糖狀態，造成妊娠糖尿病。

黃閔照說，台灣妊娠糖尿病的盛行率約13%，每年估計有1萬多名孕婦被診斷為妊娠糖尿病，會增加孕婦子癲前症、酮酸中毒等風險；也會增加巨嬰、早產、新生兒低血糖，甚至胎死腹中風險。

台大醫院婦產部產科主任李建南說，有糖尿病家族病史、BMI值較高以及高齡孕婦等，都會增加罹患妊娠糖尿病風險；且患有妊娠糖尿病者，8至10年後有約1/3會演變成第二型糖尿病，因此產後需定期追蹤。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，被診斷為妊娠糖尿病的孕婦，在懷孕第28週到生產前，要密切監控血糖狀況，起初建議每天測量7次，之後血糖若穩定，可減為每天量3至5次。

黃建霈表示，孕婦的血糖值會比一般糖尿病更嚴格，飯前血糖控制在95毫克/分升、飯後2小時血糖120毫克/分升才算達標。

黃建霈說，妊娠糖尿病有8成以上可透過飲食與運動來控制血糖，其餘2成左右血糖仍控制不佳，才需要用藥物治療。

榮新診所營養師李婉萍說明，妊娠糖尿病的飲食與一般孕婦差不多，但須斟酌主食與碳水化合物的份量，也要留意隱形澱粉，如甜不辣、米漿、燕麥奶等；另多吃蔬菜有助血糖平穩，而水果則約1個拳頭大，避免超量。

衛生福利部國民健康署今年7月起全面給付妊娠糖尿病篩檢，12月起中央健康保險署也全面給付妊娠糖尿病病患血糖試紙，也有醫材業者免費提供妊娠糖尿病患者血糖機，產官醫共同協助孕媽咪控糖大作戰。

糖尿病 孕婦 婦產科

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