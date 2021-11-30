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時代力量批公共工程事故不斷 勞動部說明減災作為

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

時代力量立法院黨團於今日召開「公共工程死傷不斷 工地安全成未爆彈」記者會，並邀請時代力量新北市黨部新莊區主任吳香君及 TIWA（台灣國際勞工協會）專員許淳淮與會，針對公共工程工安事故不斷，造成許多家庭破碎的悲劇，呼籲從制度進行嚴格把關，避免憾事一再發生。

勞動部發布新聞稿表示，勞動部與交通部、經濟部、內政部、教育部、國防部及農委會等主要公共工程興建部會成立「跨部會國公營減災平台」共同減災，今年迄今重大職災勞工死亡人數為23人，查108年45人、109年35人，減幅達34%~48%。

勞動部也定期提供行政院公共工程委員會發生重大職業災害事業單位資料，公告於政府採購公告系統，提供各機關查詢，並將該等重大職災納入最有利標評選之參考。協助行政院公共工程委員會訂定「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，要求工程主辦機關辦理公共工程規劃設計時，其成果應含勞工安全衛生設施之圖說，並據以納入工程契約予以量化。

勞動部亦建置將營建署開、竣工建案及工程會100萬以上工程等營造工程，標示於內政部圖台TGOS，提供勞動檢查機構查詢，以掌握在建工程資訊及位置，針對高風險之營造工程實施勞動檢查。訂定「加強公共工程安全衛生宣導、檢查及輔導計畫」，要求各勞動檢查機構加強公共工程勞動檢查、宣導及輔導，並辦理聯合稽查與防災查核訓練，協助工程主辦機關提升施工安全防災查核能力，每年規劃辦理15,000場次，109年約執行2萬場次。

此外，勞動部訂定「因廠商施工場所依契約文件規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害，經勞動檢查機構依法通知停工並認定可歸責於廠商者，為政府採購法第101條第1項第8款之情形之一」，作為營造廠停權之依據。

勞動部 時代力量

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