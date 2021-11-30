歐陽靖攜母譚艾珍超萌三代暢談抗鬱 邀民眾捐款給精障病患一個家

以前聽到憂鬱症，許多人都會扣上負面印象，但隨著近日許多名人勇敢分享抗鬱過程，讓更多大眾願意正視憂鬱症這項議題。日前，衡山基金會邀請「馬拉松女神」歐陽靖與媽媽譚艾珍暢談曾作為憂鬱患者及陪伴者心聲，並邀請民眾捐款，替精障病患打造療癒系醫療機構–「衡山之家」，幫助病友早日痊癒。

▲衡山基金會副董侯永浩（右二）與衡山之家負責人葉崇弘（右一）齊邀譚艾珍母女聊憂鬱患者心聲。 （圖／衡山基金會提供）

影片中歐陽靖表示，她青少年時曾患憂鬱症七年，常常不是暴食就是厭食，也變得不願與人社交。「那時憂鬱症這項議題對許多人而言很陌生，也比較少像衡山之家這類的醫療機構。好險有媽媽陪在身旁，陪我度過最難熬的七年。」

譚艾珍聊到當時作為陪伴者，「那時候我根本不知道什麼是憂鬱症！不過我選擇抽離媽媽這老愛操心的角色，選擇當好心的鄰居阿姨，適時聽她訴說，只希望不要給她過度壓力。」對此，衡山之家負責人葉主任也說，「陪伴者是最常被忽略的一群人。他們常要乘載病人的負面情緒，衡山之家也希望能幫他們減輕壓力。」

▲歐陽靖曾患七年憂鬱，感謝母親為最棒「陪伴者」。 （圖／衡山基金會提供）

葉主任表示，「其實心理疾病就像感冒一樣，只要主動尋求專業幫助，是有很大機會痊癒的！」他提出對憂鬱患者的三不守則–「不鼓勵」、「不責罵」、「不反駁」，不要強迫憂鬱患者往好處想，最重要的就是給予陪伴；協助他們尋求醫護資源。

▲歐陽靖攜母子三代同框，一同為精障患者打氣募款。 （圖／衡山基金會提供）

而向來幫助精障病友的衡山基金正積極募款，希望能成立「衡山之家」，不只提供專業醫護，還提供輔助課程，希望幫助精障病友康復，發掘潛能並增加與人社交機會。歐陽靖對此也大讚，「若當時有這樣的醫療機構，或許我就不會為憂鬱所困那麼久了！」

民眾現在即可於衡山基金會募款網頁購買存錢筒，所得金額將全數捐給衡山之家，將存錢筒存滿寄回將有機會獲得限量款小夜燈。或是也能以信用卡、ATM轉帳、超商繳費等方式長期小額捐款，幫助精障病友建立溫暖的家！

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