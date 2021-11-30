限3天快搶 一晚1,212元！趣淘漫旅台南「空投日」回歸

凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌「Hotel Cham Cham趣淘漫旅台南」，在今年最後一檔雙12檔期「空投日」回歸，不玩數字遊戲，「無門檻」大方釋出超殺住房優惠，雙人房1212元！搭配觀光局千元國旅券、五倍券，每人最低6元即可入住。

此外，還可以399元加購價值千元的指定6項冒險活動設施。空投日自12/7起中午至12/10中午12:00，於飯店官網銷售，72小時限時快閃搶購。

趣淘漫旅台南座落全台最大曾文水庫園區內，設有全台第一座連續確保系統高空繩索場域（Continous Belay System），讓旅客能安全體驗自由落體、高空漫步、滑索、攀岩等項目，並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

戶外擁有媲美海島渡假氛圍的戶外椰林泳池，館內更設有時下最夯主題密室解救、鐳射戰場等設施。

「年終慶典雙12」活動網址：https://tainanchamcham.feversocial.com/p/79

飯店諮詢專線：06-575-3333。

空投日年終慶典 雙12優惠

空投日期：2020/12/07中午12:00起 ~ 12/10中午12:00止