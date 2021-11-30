聽新聞
test
0:00 / 0:00
限3天快搶 一晚1,212元！趣淘漫旅台南「空投日」回歸
凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌「Hotel Cham Cham趣淘漫旅台南」，在今年最後一檔雙12檔期「空投日」回歸，不玩數字遊戲，「無門檻」大方釋出超殺住房優惠，雙人房1212元！搭配觀光局千元國旅券、五倍券，每人最低6元即可入住。
此外，還可以399元加購價值千元的指定6項冒險活動設施。空投日自12/7起中午至12/10中午12:00，於飯店官網銷售，72小時限時快閃搶購。
趣淘漫旅台南座落全台最大曾文水庫園區內，設有全台第一座連續確保系統高空繩索場域（Continous Belay System），讓旅客能安全體驗自由落體、高空漫步、滑索、攀岩等項目，並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。
戶外擁有媲美海島渡假氛圍的戶外椰林泳池，館內更設有時下最夯主題密室解救、鐳射戰場等設施。
「年終慶典雙12」活動網址：https://tainanchamcham.feversocial.com/p/79
飯店諮詢專線：06-575-3333。
空投日年終慶典 雙12優惠
空投日期：2020/12/07中午12:00起 ~ 12/10中午12:00止
入住期間：2021/12~2022/3月期間指定日期（假日、連續假期及春節不適用）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言