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「妮亞圖」颱風成形 對台無直接影響
儘管時序已入冬，不過海面仍不太平靜。氣象局表示，原位於關島西南方海面上的熱帶性低氣壓，於今日上午8時發展為輕度颱風，編號第21號(國際命名:NYATOH，中文譯名:妮亞圖)。
氣象局表示，妮亞圖預測朝西轉西北移動，對台灣無直接影響。
氣象局表示，今日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
氣象局表示，明日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。今、明兩天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。
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