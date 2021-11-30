元旦連假高鐵加開138班次 12月2日凌晨零時開放搶票

新的一年即將到來。台灣高鐵公司宣布，2022元旦疏運期間，將於12月30日（四）至1月3日（一）加開138班次列車（南下67班、北上71班），總計五天提供875班次列車的旅運服務。

高鐵說，旅客可自12月2日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購元旦疏運期間所需的車票。

高鐵提醒，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」及「校外教學」等專案則不適用。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

高鐵表示，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。