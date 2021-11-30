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男肝腫瘤切除後 醫師交待他戒花生和隔夜飯

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名79歲男性檢查發現左肝有一顆5公分腫瘤，評估後接受3D腹腔鏡手術切肝治療，不僅傷口小、出血量少，且5天後即順利出院，目前追蹤良好，但醫師仔細詢問過他的生活飲食習慣後，要他戒掉吃花生和經常吃隔夜飯的習慣，以維護好肝的機能。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師許樹湖表示，患者起初因暴瘦10公斤察覺異常，五月間轉至亞大附醫治療後，當時便建議應盡速手術切除腫瘤，但因疫情爆發，加上他年事已高，於是先採取保守治療，等到近日疫情緩解後，才安排手術一勞永逸。

執刀的一般外科主任葉俊杰則表示，詳細檢查患者各項數據，發現並無B型或C型肝炎病史，也沒有飲酒習慣，但卻罹患肝癌，「臨床上相當特別」，經詢問後才發現，原來患者愛吃花生，且因平時因為惜福，飯菜經常反覆加熱食用，同一道菜要分3天才吃完，研判可能與日常飲食攝取過量黃麴毒素，以及隔夜菜含有亞硝酸胺有關。

醫療團隊評估患者的肝功能、腫瘤大小、位置，以及身體狀況，決定採腹腔鏡手術治療。葉俊杰說，腹腔鏡手術優點在於傷口小、出血量少，此次手術過程中，切除3分之2左肝部位，出血量不到20CC，術後第3天即可下床活動，第5天順利出院；未來定期追蹤即可，讓患者放下心中大石。

葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。若要擁有健康的肝，建議生活上不可熬夜、不大量飲酒、不服用來路不明的藥物、避免隔夜菜重複加熱、食用醃漬食品及發霉的五穀雜糧，應攝取新鮮食物，才是保肝之道。

手術 患者

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