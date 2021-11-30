一路冷到周六！ 鄭明典：今晚衝一波低溫

受到鋒面影響，今天愈晚愈冷，北台灣下探13度。中央氣象局長鄭明典也在臉書上po出低溫預測圖，強調「準備了，今晚就要衝一波低溫！」

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今起冷高壓接近盤據至周六，留意乾冷空氣持續。

彭啟明表示，昨天周一中部以北的天氣好到不行，非常晴朗穩定，溫度也回溫很多，尤其吹著穩定的東風，儘管東部都有雨勢，但西半部相對晴朗，尤其中部以北都看到山頭的雲瀑，很難得。很難想像今天將會有很大顯著的改變，今天開始尤其是下半天的轉變，會持續到周六，讓人有深秋到初冬的感覺，務必要提高警覺。

彭啟明說，目前這波冷高壓已顯著南下，昨天晚上越過長江流域，冷空氣正在長江以南快速南下當中，預期零度線接近長江流域，長江以南部分區域會接近零度，南方的廣州福建也會接近十度以下。這是今年下半年11月的第三波強冷高壓南下，對岸的定義上稱為寒潮爆發，事實上10月就已經有一波冷空氣南下，只不過對台灣沒有直接影響。

彭啟明表示，預期這波冷空氣的前緣，鋒面雲系今天上半天就會掠過台灣北部，白天會轉陰沉偶陣雨，風向也會由東風轉為偏北風，由於這波的水氣不多，降雨仍以東北部迎風面或北部靠山區為主，其他地方則是局部的偶飄雨。

彭啟明表示，今天下午開始北部沿海就有出現9-10級的強陣風，溫度也會開始下滑，預期北部下午將很快跌到19、20度，晚上剩下16、17度，越晚降溫越多。中南部則是較北部晚幾個小時感受到這變化，可能到周三凌晨就會有些感覺。

彭啟明說，第一波有感的低溫會在周三清晨，預期北部市區低溫有機會跌到13、14度，中部約15度，南部17度，空曠地區低溫約比市區降2、3度，要看輻射冷卻的效應，不同地區差異很大。周三白天北部仍受到冷空氣影響，白天回溫很有限，只有14至16度，和這兩天的反差很大。中南部在白天仍有陽光，受冷空影響越往南部差距越小，南部白天仍有機會到22至24度，南北有顯著差距。

彭啟明也提到，接下來幾天，這波冷高壓勢力仍滯留，預計清晨輻射冷卻低溫仍要注意，西半部要注意輻射冷卻低溫，西半部或東半部都要注意空曠低溫可能下跌到10至12度，不排除很空曠地區或丘陵地會有10度以下低溫。這一波冷高壓，延續到這周六，甚至有的預測，周五到周六清晨，還會再強一點，低溫數值就要看輻射冷卻發威的功力，每個地方不同。不過北部市區的低溫，仍以13、14度為主要的範圍。

彭啟明表示，這波冷的程度，遠超過前面幾波，但到台灣時，經過溫暖的海水，已經不像在北方的低溫，不見得會超過前面兩波冷空氣很多，不過持續時間顯著較長，這是要特別關注的。