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鋒面接近中愈晚愈冷！ 北台下探13度 明轉乾冷

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鋒面接近中愈晚愈冷！ 北台下探13度 明轉乾冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據今晨真實色雲圖顯示，鋒面在北部海面接近中。圖/氣象局提供
根據今晨真實色雲圖顯示，鋒面在北部海面接近中。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今晨4時真實色雲圖顯示，鋒面在北部海面接近中；關島西方有熱帶低壓。今晨台灣還在鋒面之前，各地的今天最低氣溫皆尚未出現，截至4時47分的平地最低溫為：基隆(七堵區)17.0度，新竹(關西鄉)的17.3度。 

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下；北台轉有局部雨，今晚雨停轉乾，氣溫遽降、愈晚愈冷；北台灣平地最低氣溫可降至13度左右，應注意。其他地區雲量略增，氣溫逐漸下降。各地區氣溫：北部21降至13度，中部14至25度，南部16至27度，東部14至25度。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，明天(1日)至周六(4日)乾冷空氣籠罩；明天迎風面東北部、大台北低雲稍多，天氣乾冷，其他地區晴冷；周四至周六各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因「強輻射冷卻」加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要注意調適穿著。北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率(氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義)。 

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，下周日、一(5、6日)轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，根據中央氣象局30日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，關島西方海面的熱帶低壓，將在日本南方海面大迴轉，有發展成第21號颱風(妮西圖)的趨勢，但無侵台機率。

吳德榮 氣象局

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