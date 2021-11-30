多運動有效！台師大教授提倡「課程鐵三角」練大腦

台灣師範大學體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏發現運動可以刺激認知功能，讓大腦長出新的神經元。他將相關研究寫成科普書「原來大腦可以這樣練」，昨天（29日）舉行新書發表記者會。

洪聰敏指出，主要由前額葉皮層所控制的「執行功能」堪稱「大腦執行長」，掌管三大核心能力，包括工作記憶、抑制控制和認知彈性。許多統整性研究發現，長期運動有助於提升整體「執行功能」的表現。

至於該如何提升執行功能？洪聰敏提倡運動課程設計的準則，應該考量心理層面的參與程度，透過增加「情緒干擾」、「心理控制」與「探索」等元素，來擴展運動情境和條件的變化。

在實務執行上，洪聰敏分享有趣又有效的「課程鐵三角」，包含「雞尾酒式課程」、「專業的教學者」及「社會支持的力量」。

他進一步說，鐵三角頂點是雞尾酒式課程，運動課程作為提升「執行功能」的載具，必須針對不同需求的族群，利用運動類別、進展速率、頻率、強度和持續時間等5個處方要領，編列不同的「運動課表」因材施教，最後再輔以「正念靜坐」，讓學習者在動態與靜態的環境變化下，強化大腦的執行功能。

鐵三角的右支撐點則是創造充滿樂趣及成就感的學習環境，其關鍵人物就是專業的教學者，因為卓越表現來自持續反覆、累積進化，不間斷學習的誘因，就來自充滿樂趣和成就感的學習環境。

鐵三角的左支撐點是社會支持的力量，透過與他人互動過程中，個人主觀感受到尊重與被愛，從情感認同到進而肯定自我價值，增進生活適應力和學習動機，減輕因挫敗而產生的負面影響。