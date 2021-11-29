占用公園犧牲老樹 北捷萬大線二期環差四度卡關

環評專案小組昨第四度審查北捷萬大線二期環境影響差異分析，LG11站將彎進土城國小旁的金城公園，預計移植120棵老樹，多個土城在地團體抗議將嚴重影響生活、自然、社會環境，要求退回環差、承諾綠地零減損；環評委員決議補正再審，要求北捷評估綠地面積補償及縮小量體的可行性。

萬大線97年通過環評，第二期從機廠延伸到迴龍，正在細部設計階段，北捷提出路段變更環差，預擬更改車站及軌道路線、月台長度等，其中LG11站移到金城路與和平路口附近的路外基地。

北捷表示，LG11站原方案與土城站結構衝突且侵入私地，出入口占用公園面積，轉乘路徑也過長，因此有必要更改路線，已經在安全許可內盡量調整到遠離土城國小，未來將移植金城公園內120株喬木，但也會新植127株。

金城公園綠地保留自救會黃姓成員表示，新北市近年快速發展，光是土城金城路就有重劃區、北土城交流道、司法園區、捷運萬大線等四大建設，沿線居民及學校難以承受工程帶來的空汙、噪音跟交通黑暗期。萬大線97年通過環評的時空背景跟現在差異很大，但北捷提出的環差報告卻僅強調改變車站跟軌道位置，根本是不合時宜、便宜行事的做法。

土城國小鄭姓家長表示，若環差通過，未來公園將遭受破壞，孩子沒有後花園，周邊住戶生活品質也會因為跟軌道距離過近受到嚴重影響。新北看守土城愛綠協會成員批評，北捷堅持軌道彎入公園，未來綠地樣貌跟降低熱島效應將產生不可逆的破壞。

居民對此案爭議過大，環評委員決議補正再審，要求北捷提出敏感點影響差異分析，以LG11站對金城公園影響最小為原則，評估縮小量體的可行性，並補充LG11站與金城公園景觀整體融合規畫，評估綠地面積補償。另外，施工、營運期間需強化噪音振動監測及減輕措施。