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因應變異株Omicron 高端：針對Beta株建立疫苗抗原

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
高端疫苗。本報資料照片
高端疫苗。本報資料照片

世界衛生組織宣布，將南非等國發現的B.1.1.529新冠變異株命名為「Omicron」，並列為「高度關注變異株（Variants of Concern, VOC）」，高端疫苗表示，針對現有的高關注度變異株，已經針對高傳染力且免疫脫逃程度較高的Beta株建立疫苗抗原，並進入生產測試。

高端表示，對於新種突變Omicron變異株，目前雖尚無強烈證據顯示Omicron的免疫脫逃程度，但高端疫苗已同步開始進行基因序列評估，並開始進行抗原建立之測試工作，以利在最短的時間內啟動Omicron株抗原的量產準備。

Omicron相較於其他新冠病毒變異株有著更多的變異點位，但目前仍無法了解Omicron是否比其他變異株更具傳染性或有更高的致重症風險，而藉由目前全球資料庫所釋出的Omicron基因序列資訊，高端也說，已著手展開因應方案，以協助全球防疫。

高端表示，除了根據先前針對Alpha、Beta及Delta變異株的中和效果數據外，同時已針對Omicron變異株的基因序列，建立Omicron偽病毒（Pseudovirus）系統，以評估現有高端新冠肺炎疫苗對Omicron的中和抗體效價。

此外，目前全球已上市的新冠疫苗，皆已展開第三劑追加免疫的評估，以藉由高劑量或第三劑疫苗誘導更高的免疫反應，提升中和抗體濃度以對抗Omicron這種高突變變異株。高端表示，先前對抗變異株的動物試驗數據已在國際知名期刊《臨床感染疾病》公開，對不同的變異株皆具有良好的抗體中和效果，且疫苗高劑量組臨床試驗，及追加施打第三劑的延伸試驗皆進行中，此外，包含兩劑AZ疫苗與第三針混打高端疫苗的試驗結果也已在進行數據分析；期望能以優異的免疫生成性對抗變種病毒。

高端表示，參加WHO團結試驗，受試者族群橫跨美、亞、非三大洲，目前Omicron變異株的流行地區也在收案範疇中，倘若該病毒於團結試驗位於非洲之臨床試驗點流行，將可以評估現有疫苗對抗Omicron變異株之保護力等實證資料。

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