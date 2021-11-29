響應台灣閱讀節 各地圖書館出奇招

讀書真好玩！各縣市圖書館都將於12月4日響應台灣閱讀節舉辦活動，成為民眾休假好去處，且台中圖書館提供美味飲食，與書香味形成雙重饗宴；新北讓民眾閱讀懷舊作品，搭配DIY手作物；台北舉辦趣味的集章活動，將邀請教育部長潘文忠來講故事。

閱讀節促全民閱讀

教育部終身教育司司長李毓娟於29日說，儘管新冠肺炎在世界肆虐，但109年台灣閱讀量能不減反增，平均每天都有20萬人進出各地公共圖書館，更多達8千萬冊圖書資料被借閱，電子書的成長趨勢也不容小覷，共達363萬冊，相較去年成長約43%。

李毓娟更表示，台灣閱讀節至今已是第九屆，透過文教機構的合作，創立全國性的節慶活動，更於2020年榮獲美國圖書館協會（ALA）的「國際圖書館創新服務獎」。今年也同與各縣市圖書館合作，持續培育全民閱讀的風氣。

各地圖書館顯奇招

位於台中的國家公共資訊圖書館將於4日推出「讀家時光 好書適」活動。他說，「疫情趨緩後，開始出現報復性消費，這次活動我們也要報復性閱讀、報復性吃美食」，並希望透過「生活化」的議題來彰顯閱讀的重要性。他最後開玩笑地說，「本週六台北、新北可能都會下雨，歡迎大家都來台中參加活動。」

國家圖書館館長曾淑賢剛到台上也不甘示弱地說，「剛剛特別查了三家預報，台北4日將晴時多雲、溫度16到21度的好天氣。」希望大眾能參加國家圖書館於中正紀念堂舉辦的「閱讀嘉年華」活動，不僅有故事帳篷，讓大、小朋友齊聚一堂聽故事，還有集章活動，兌換文具組與特色口罩。曾淑賢更說，已邀請10個駐台單位，共同合作設置以世界文化為主題的闖關活動。

新北的國立台灣圖書館則以「閱讀柑仔店」為主題，希望參與民眾搭乘時光機回到阿公、阿嬤的年代。館長李秀鳳說，希望透過閱讀與活動帶領民眾「復古」一日，現場還有劇團表演、布袋戲與民歌等懷舊演出。

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