快訊

混血正妹爭取參選市議員 新北這一區將上演「政壇最美對決」

南非周末病例恐破萬 專家：Omicron恐能逃脫部分抗體

響應台灣閱讀節 各地圖書館出奇招

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
教育部終身教育司司長李毓娟說，台灣閱讀至今已是第9屆，持續透過推廣活動來增進民眾的閱讀風氣。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）
教育部終身教育司司長李毓娟說，台灣閱讀至今已是第9屆，持續透過推廣活動來增進民眾的閱讀風氣。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）

讀書真好玩！各縣市圖書館都將於12月4日響應台灣閱讀節舉辦活動，成為民眾休假好去處，且台中圖書館提供美味飲食，與書香味形成雙重饗宴；新北讓民眾閱讀懷舊作品，搭配DIY手作物；台北舉辦趣味的集章活動，將邀請教育部長潘文忠來講故事。

閱讀節促全民閱讀

教育部終身教育司司長李毓娟於29日說，儘管新冠肺炎在世界肆虐，但109年台灣閱讀量能不減反增，平均每天都有20萬人進出各地公共圖書館，更多達8千萬冊圖書資料被借閱，電子書的成長趨勢也不容小覷，共達363萬冊，相較去年成長約43%。

李毓娟更表示，台灣閱讀節至今已是第九屆，透過文教機構的合作，創立全國性的節慶活動，更於2020年榮獲美國圖書館協會（ALA）的「國際圖書館創新服務獎」。今年也同與各縣市圖書館合作，持續培育全民閱讀的風氣。

各地圖書館顯奇招

位於台中的國家公共資訊圖書館將於4日推出「讀家時光 好書適」活動。他說，「疫情趨緩後，開始出現報復性消費，這次活動我們也要報復性閱讀、報復性吃美食」，並希望透過「生活化」的議題來彰顯閱讀的重要性。他最後開玩笑地說，「本週六台北、新北可能都會下雨，歡迎大家都來台中參加活動。」

國家圖書館館長曾淑賢剛到台上也不甘示弱地說，「剛剛特別查了三家預報，台北4日將晴時多雲、溫度16到21度的好天氣。」希望大眾能參加國家圖書館於中正紀念堂舉辦的「閱讀嘉年華」活動，不僅有故事帳篷，讓大、小朋友齊聚一堂聽故事，還有集章活動，兌換文具組與特色口罩。曾淑賢更說，已邀請10個駐台單位，共同合作設置以世界文化為主題的闖關活動。

新北的國立台灣圖書館則以「閱讀柑仔店」為主題，希望參與民眾搭乘時光機回到阿公、阿嬤的年代。館長李秀鳳說，希望透過閱讀與活動帶領民眾「復古」一日，現場還有劇團表演、布袋戲與民歌等懷舊演出。

【更多精采內容，詳見

圖書館 新北 教育部

延伸閱讀

為屆退軍人和青年辦徵才 新北：逾半是科技廠

PLG／新北國王發布形象影片 號召球迷「戰出來」

新北中醫師公會連年寒冬送暖 贈800份藥膳包給弱勢

新北推昂揚2.0培力計畫 董事長親授實戰秘笈

相關新聞

占用公園犧牲老樹 北捷萬大線二期環差四度卡關

環評專案小組昨第四度審查北捷萬大線二期環境影響差異分析，LG11站將彎進土城國小旁的金城公園，預計移植120棵老樹，多個...

旅行革命正展開！Airbnb調查：人們更重視對旅行目的地的正面影響

Airbnb 今（29）日公布的最新調查顯示，「旅行革命」正在展開，旅客相較以往更加重視旅行能為當地社區所帶來的正面影響...

一秒到桃機 桃園機場線上VR觀景台正式上線

桃園國際機場開全國機場先例，打造虛擬實境觀景台，讓想念旅行的民眾能透過網路欣賞桃機美景及認識機場運作，免出門也能重溫飛行...

全國無障礙ATM僅1000台 中捷全線18站每站各設1台

台中捷運公司與聯邦銀行合作，在捷運綠線全線18個車站設置無障礙自動櫃員機，有點字設備、語音導覽指示功能，並降低機身按鍵位...

把咖啡廳當圖書館？網友怒聊天遭讀書客人公審 路易莎回應了

針對網路傳出「路易莎喝飲料聊天都要小心翼翼，不然那些讀書的人就會抬頭看，搞得好像我在圖書館喝咖啡」，希望路易莎咖啡出面管...

李安獲總統文化獎 明天蔡英文親自頒獎

第11屆「總統文化獎」頒獎典禮將於明天在圓山飯店舉行，知名導演李安獲得「文化耕耘獎」，將由蔡英文總統親自頒獎。主辦典禮的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。