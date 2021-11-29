李安獲總統文化獎 明天蔡英文親自頒獎

第11屆「總統文化獎」頒獎典禮將於明天在圓山飯店舉行，知名導演李安獲得「文化耕耘獎」，將由蔡英文總統親自頒獎。主辦典禮的中華文化總會指出，圓山飯店也是當初李安拍攝「飲食男女」的取景地點，並於臉書分享當時開鏡儀式的珍貴照片，讓影迷回顧。

文化總會表示，總統文化獎每兩年舉辦一屆，本屆由副總統賴清德擔任籌委會總召集人，主題為「閃耀世界、自由之光」，頒獎典禮將於明天隆重登場，得獎名單則包括「文化耕耘獎」李安導演、「在地希望獎」社團法人台灣千里步道協會、「人道奉獻獎」陳榮基醫師、「青年創意獎」HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均及「社會改革獎」財團法人陳文成博士紀念基金會。

文化總會表示，除了李安、陳榮基、陳柏均等獲獎者，千里步道副執行長徐銘謙、陳文成的胞妹陳寶月女士，也都將代表上台領獎；陳柏均的海外街舞競賽行程結束，而李安導演則正好因為要出席金馬獎而返台，才使得5位得獎者及得獎單位代表都能夠親自出席。

文化總會指出，頒獎典禮將於明日下午3時在文化總會的臉書專頁及YouTube頻道直播，典禮表演嘉賓先由「小事製作」揭開序幕，帶來舞作「五虎將」選粹，將是結合當代舞、街舞、電音與台灣廟會文化等元素的跨界舞作；入圍今年金曲獎最佳台語專輯等三項大獎的樂團「青虫aoi」及以均衡身心發展為理念、藉由街舞帶給兒童全方位學習的街舞團體「HRC KiDS」，也將帶來精彩的表演。

文化總會也說，本屆獎座為呼應「閃耀世界、自由之光」的主題，設計以玻璃的穿透性，捕捉光穿梭前行的姿態，呈現具有方向感與意志性的具象刻畫。獎座的製作由玻璃師傅賴春池打造，由於厚度的變化，玻璃塊與壓製位置呈現出不同的透光度，每一座獎座都擁有各自獨特而有機的樣貌。

文化總會也指出，這次更請到今年才為國慶設計禮賓服的知名設計師詹朴再度操刀，為本屆總統文化獎頒獎典禮的禮賓人員特製服裝，款式上將東方傳統服飾元素與細節，結合當代服裝輪廓，加入更多時尚與原創色彩作為設計基礎；並開發由台灣的梅花鹿、櫻花鉤吻鮭、台灣鳳蝶等動植物、以及星空、月亮等元素所組成的印花布料，盼能傳遞關於台灣的故事。