政府停收購卵片 彰化縣產官學合作無人機防治荔枝椿象

彰化縣政府為因應明年農委會防檢局取消收購卵片政策，為避免荔枝椿象蟲害蔓延，特別整合產官學界力量，透過無人機噴灑皂素等友善環境資材以防治荔枝椿象。彰化縣長王惠美說，社頭鄉等地最近已先測試50公頃，效果很好，縣府也將繼續於八卦山沿脈推廣無人機防治荔枝椿象。

彰化縣政府與中興大學、彰化師範大學、泰霖生物科技公司及航見科技公司合作應用無人機機噴灑友善環境資材防治荔枝椿象，王惠美等人今天也到社頭鄉關心防治情形。

王惠美說，彰化縣荔枝種植面積約1000公頃，是國內第5大荔枝產區，龍眼種植面積671公頃，是國內第6大龍眼產區，近年來果農受荔枝椿象的影響非常大，政府過去是以收購卵片及收購成蟲政策來防治。

但明年起農委會不再收購卵片，因此縣府超前部署，結合產官學界合作，經過2個月在社頭鄉、田中鎮、芬園鄉等50公頃農地以無人機噴灑皂素，發現效果很好，彰化縣也會及早在明年2月開始做相關防治，希望明年大家都有大顆的龍眼與荔枝可以吃。

王惠美說，過去使用人工噴灑藥劑，高的地方噴不到，甚至這些藥劑可能會影響到環境，現在則透過空中噴灑，包括廢耕、沒辦法進去的地方，都可透過植保機噴灑，達到防治的作用，且皂素具有安全性，對於生態環境不會產生副作用。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，龍眼是社頭鄉重要產業，這2、3年因受到荔枝椿象侵襲，不但龍眼受損，民眾生活也受到很大的干擾，過去都使用動力的噴霧機噴灑，但是還是無法噴灑到一些荒廢的龍眼樹。今年在10月、11月有將近50名農友進行無人機噴灑測試，明年1、2月也會噴灑，如果能做好防治，相信對於未來龍眼產業會有很大幫助。

中興大學副教授莊益源說，無人機的方便就是在空中施藥的速度及範圍可以在短時間完成，現在先噴藥，等到荔枝椿象明年越冬醒來時，會往新梢的地方去，接觸到藥劑的機率就比較高，以達到防治椿象效果。

泰霖生物科技公司董事長張國庸說，「泰椿象」是農委會核准免登記植物保護資材，主要成分是皂素（脂肪酸鉀鹽）、甲殼素、矽藻土等成份，皂素與甲殼素能溶解、侵蝕椿象的外殼（幾丁質），造成蟲體死亡，矽藻土可創造椿象不喜歡的環境，讓椿象不築巢、不產卵。