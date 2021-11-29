一秒到桃機 桃園機場線上VR觀景台正式上線

桃園國際機場開全國機場先例，打造虛擬實境觀景台，讓想念旅行的民眾能透過網路欣賞桃機美景及認識機場運作，免出門也能重溫飛行的記憶！機場公司也特別規畫網站尋寶活動，線上賞飛機也有機會拿好康。

機場公司表示，新冠肺炎疫情加速線上會議、遠距上班的發展趨勢，桃園機場在落實中央疫情指揮中心政策嚴守國門防疫任務之外，更積極行銷桃園機場，首度打造數位觀景台網站，透過720度環景虛擬實境(Virtual Reality)互動科技，讓民眾即使無法出國，也能看到桃園機場開闊美景及機場運作。桃園機場VR觀景台以方便閱讀的一頁式網頁為架構，真實呈現南、北側觀景台樣貌，可一次飽覽觀景台白天、黃昏及夜晚的景象，同時搭配小地圖呈現周邊高鐵特區、台灣海峽及竹圍漁港等地景環境，讓人彷彿身臨其境，在家也能來一趟心靈神遊的充電旅程。

為了增加VR觀景台的豐富性與知識性，機場公司在網站上介紹航空公司飛機塗裝與各式機型特色外，也介紹機艙裝卸車、行李滾帶車等各種機坪作業車輛，並提供跑道、滑行道等空側重點區域說明。藉由VR拍攝，民眾不僅可以超近距離欣賞飛機，還可身歷其境探索空側設施及航機作業的秘密，讓民眾「先體驗，再出門」，滿足國人期待早日重啟國門、安心搭機旅行的心情。

桃園機場觀景台VR網站即日起上線，特別規畫尋寶活動，民眾於12月19日前於網站上成功蒐集3個禮物盒即可參加抽獎，有飛機模型、飛行飄帶及跑道毛巾等各項精緻禮物，讓民眾「賞飛機，拿好康」，在無法出國期間也能一秒到桃機，宅在家體驗悠遊桃園機場樂趣。