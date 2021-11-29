全國無障礙ATM僅1000台 中捷全線18站每站各設1台

台中捷運公司與聯邦銀行合作，在捷運綠線全線18個車站設置無障礙自動櫃員機，有點字設備、語音導覽指示功能，並降低機身按鍵位置，銀行業者另提供身心障礙者減免手續費。

中捷指出，金管會統計全國自動櫃員機約3萬2000台，符合視障服務功能的自動櫃員機數量不到1000台，占3%，優先設置在車站、醫院、百貨公司及便利超商等地點。台中捷運綠線各車站率先全線設置無障礙自動櫃員機。

捷運公司董事長林志盈指出，視障者來到櫃員機前，往往須請人協助操作，有個資外流疑慮，透過無障礙自動櫃員機點字設備、戴耳機配合語音指示操作，可自行完成交易項目。另機身按鍵高度不到120公分，符合身障者坐輪椅的高度，方便操作。

台中捷運公司指出，使用無障礙自動櫃員機只要在數字鍵盤按5，即可透過耳機依語音指示交易。另身心障礙者透過自動櫃員機跨行提款，每月可優惠免3次手續費，每人在每家金融機構以申請1個帳戶為限。