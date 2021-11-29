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全國無障礙ATM僅1000台 中捷全線18站每站各設1台

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
無障礙自動櫃員機按鍵高度不到120公分，方便身障者坐輪椅操作櫃員機。圖／中捷提供
無障礙自動櫃員機按鍵高度不到120公分，方便身障者坐輪椅操作櫃員機。圖／中捷提供

台中捷運公司與聯邦銀行合作，在捷運綠線全線18個車站設置無障礙自動櫃員機，有點字設備、語音導覽指示功能，並降低機身按鍵位置，銀行業者另提供身心障礙者減免手續費。

中捷指出，金管會統計全國自動櫃員機約3萬2000台，符合視障服務功能的自動櫃員機數量不到1000台，占3%，優先設置在車站、醫院、百貨公司及便利超商等地點。台中捷運綠線各車站率先全線設置無障礙自動櫃員機。

捷運公司董事長林志盈指出，視障者來到櫃員機前，往往須請人協助操作，有個資外流疑慮，透過無障礙自動櫃員機點字設備、戴耳機配合語音指示操作，可自行完成交易項目。另機身按鍵高度不到120公分，符合身障者坐輪椅的高度，方便操作。

台中捷運公司指出，使用無障礙自動櫃員機只要在數字鍵盤按5，即可透過耳機依語音指示交易。另身心障礙者透過自動櫃員機跨行提款，每月可優惠免3次手續費，每人在每家金融機構以申請1個帳戶為限。

中捷邀愛盲基金會協助測試，視障者表示，無障礙自動櫃員機考量保護個資，除語音指示，另遮蔽交易畫面等選項；另有人建議，若金管會能開放存款功能，他們可每天賺到的現金直接存入，更符合需求。

視障朋友戴耳機依照語音指示操作，配合點字設備，可自行完成無障礙自動櫃員機交易。圖／中捷提供
視障朋友戴耳機依照語音指示操作，配合點字設備，可自行完成無障礙自動櫃員機交易。圖／中捷提供

台中捷運 視障 個資 金管會

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