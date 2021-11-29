高公局：追撞事故車輛 過半數裝有輔助駕駛系統

根據高公局最新統計，今年1到10月底國道追撞事故中，有超過一半的肇事車輛裝有輔助駕駛系統，高公局提醒駕駛使用輔助駕駛系統，仍須隨時注意前車狀況。

不少新車為了要降低事故肇事率，都配有輔助駕駛系統，不過根據交通部高速公路局最新統計，今年1到10月底發生的國道施工車輛或緩撞車追撞事故中，有超過一半的肇事車輛都裝有輔助駕駛系統。

高公局交通管理組組長卓明君告訴中央社記者，根據統計有超過半數的肇事車輛都裝有車道偏離警告等Level 1，及自動巡航定速、自動剎車、車道偏移和防點偵測等Level 2駕駛輔助系統。

卓明君指出，肇事原因是否真的與輔助駕駛系統有關，並沒有辦法明確確認，但的確有部分事故的肇事駕駛坦承使用輔助駕駛系統後釀禍，因此仍提醒駕駛，在行駛國道時仍要注意車行狀況，不要過度依賴輔助系統。

卓明君也提醒，依賴輔助駕駛系統的駕駛，甚至會有雙手不握方向盤等駕駛行為，都有危險駕駛的疑慮，可依法裁處新台幣6000元到2萬4000元罰鍰。

對於輔助駕駛系統，高公局也提出6大情況會導致輔助駕駛系統無法辨識，包含與前車速差過大或前車靜止狀態下；上下坡度大路段、彎道路段（影響雷達偵測角度）；前車未行駛於車道正中間；突然切入車道的車輛、前車突然轉向；特殊形式之車輛拖板車（底盤低）或聯結車、摩托車，靜止行人（判斷邏輯須符合辨識軟體之定義）；特殊天候環境（濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能）。