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新竹雲裳烏龍漸打開知名度 尖石青年茶農奪茶王寶座

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
青年茶農連瑋民在尖石鄉種高山烏龍，靠著好品質成功獲得2021年雲裳烏龍特等獎殊榮，拿下茶王寶座。圖／縣府提供
青年茶農連瑋民在尖石鄉種高山烏龍，靠著好品質成功獲得2021年雲裳烏龍特等獎殊榮，拿下茶王寶座。圖／縣府提供

新竹縣為了推廣縣內高山茶，在2019年首度舉行評鑑，並將尖石、五峰的高山茶命名為「雲裳烏龍」，因為海拔高、種植環境佳，更被茶改場認為有媲美阿里山茶的實力，近日剛評完第3屆評鑑結果，今年由年僅32歲的青年茶農連瑋民奪下茶王寶座，也見逐漸有年輕人從都市重返鄉下，同樣有優異表現。

縣府表示，五峰及尖石鄉出產的冬季高山烏龍茶，在原民會支持下，也透過嚴格的評鑑及茶農們的努力，希望在台灣甚至國際市場占有一席之地，因此「雲裳烏龍」的目標，是要成為除已經享譽國際的東方美人茶外，另一個新品牌，締造新的「茶金」價值。

縣長楊文科說，因為雲裳烏龍種植在海拔1200到1800公尺的山區，它的種植環境不僅日夜溫差大、日照適宜，而且茶園還經常雲霧繚繞，因此這也是雲裳烏龍的名稱由來，就像被雲朵包裹一般，呵護出最好的茶葉品質。

目前雲裳烏龍在五峰及尖石共種植約80公頃，縣府也在茶改場協助下，持續加強茶農技術知識和品管能力，舉辦評鑑透過嚴格把關，而每年的雲裳烏龍評鑑，則由茶改場針對茶葉的外觀、水色、香氣、滋味、葉底進行評分。

不過今年評鑑的茶葉淘汰率也達44%，因此能夠脫穎而出的，縣府就表示，品質絕對不輸其他產地的高山茶，而且因為今年實力都很強，還破例增加1名頭等獎名額。

今年的雲裳烏龍評鑑結果，特等獎、茶王寶座由年僅32歲的青年茶農連瑋民奪下，他8年前剛退伍，就因為響應政府鼓勵青年返鄉務農，便決意回到鄉下種茶，還因為不像其他年輕人往都市發展，還曾被人笑是「頭殼壞掉」。

但他想到農村人力嚴重不足，且父母也是世代種茶維生，認為自己有傳承的使命，更對焙茶十分有興趣，所以也看準時機，落腳尖石種茶、製茶，終於靠著茶葉的好品質拿下今年的特等獎，也讓他人看見他努力的成果。

茶葉 青年

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