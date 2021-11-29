長庚大學開發中和抗體自動檢測系統 操作更便利

長庚大學開發「COVID-19中和抗體效價檢測自動化平台」，搭配新興病毒感染與研究中心研發的「中和抗體檢測套組」，增加操作便利性，未來可廣泛應用於臨床醫學產業。

長庚大學今天發布新聞稿表示，打完疫苗後身體會產生中和抗體，用來評估疫苗保護力的中和抗體效價，是臨床上經常須要檢測的指標。

長庚大學表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，長庚大學工學院院長賴朝松率領團隊開發「COVID-19中和抗體效價檢測自動化平台」 ，搭配新興病毒感染與研究中心主任施信如所研發的「中和抗體檢測套組」，讓檢驗流程省時省力，且可達檢測高通化、機動便利與提升量測精準度成效，是防疫檢測的新戰力。

賴朝松表示，一般血清學酶聯免疫吸附測定（ELISA）商用檢測平台並沒有一體化的機台設計，通常由2到3台機器組成，佔空間且數值間常會有些差異，造成各機構之間無法相互比較數值。

賴朝松表示，「COVID-19中和抗體效價檢測自動化平台」是為「中和抗體檢測套組」量身打造的系統機台，將原有的多機台設計，改成立體式單機一體化，並導入施信如團隊開發的廣義加成演算法以及獨家的檢測盤自動化牽引裝置，省下40%的成本與操作空間。

施信如的團隊發現，大多數臨床端使用者，缺乏自行使用廣義加成演算法分析數據能力，因此把COVID-19中和抗體效價檢測演算法直接內建於電腦分析系統，可以大幅增進臨床端使用者操作的便利性。

賴朝松指出，這套抗體自動檢測系統，未來可廣泛應用於臨床醫學相關產業，包含臨床呼吸疾病科、病毒感染科及醫學研究中心，並能協助政府稽查單位、疾病管制衛生局、醫療衛生所、邊境防疫等；這套機台將於12月2日至5日登場的「2021台灣醫療科技展」展出。