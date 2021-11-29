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蔡英文接見績優捐血人代表 呼籲更多人加入捐血行列

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（中）今天上午接見「109年度績優捐血人代表」。圖／總統府提供
蔡英文總統（中）今天上午接見「109年度績優捐血人代表」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「109年度績優捐血人代表」，感謝捐血人的愛心奉獻，拯救他人性命，為社會帶來更多溫暖和希望；她也肯定台灣血液基金會打造「LINE FRIENDS」主題捐血車及「Facebook捐血情報站」服務，讓全國的血液捐供能夠更健全、更均衡。蔡總統呼籲更多人加入捐血行列，讓「善的循環」持續擴散，幫助更多需要的人。

蔡總統致詞時指出，感謝長期奉獻熱血，拯救他人的性命，即使在疫情期間，大家還是持續走進捐血站、捐血車，挽起袖子做愛心，讓台灣的捐血率去年依然是世界第一。

蔡總統說，現場每一位都是績優的捐血人，不但自己是捐血人，也鼓勵更多人一起加入捐血的行列。她提到，李正峰是晉弘實業股份有限公司的董事長，除了自己捐血，也用公假鼓勵員工響應捐血；曾冠文老師、伊永傑老師、劉駿耀教官，都持續在校園宣揚理念，讓學生了解捐血救人的重要性。

蔡總統接著舉例，還有洪惠玲護理官、梁惠娟護理師，「他們都是從學生時代，就開始捐血做愛心，進入職場後，更是了解醫療現場的需求，持續挽袖捐血。因為時間的關係，今天無法一一介紹每位績優捐血人，大家的熱血精神、傳遞的愛心，都為社會帶來更多的溫暖和希望，要再次感謝付出。」

蔡總統也特別感謝台灣血液基金會董事長侯勝茂、魏昇堂執行長及團隊夥伴，多年來為了打造健全、高效能的血液捐供系統，做了許多的努力。從去年開始，台灣血液基金會和LINE合作，打造全球獨創的「LINE FRIENDS」主題捐血車，吸引更多的民眾一起來捐血。

蔡總統指出，台灣血液基金會也和臉書合作，透過「Facebook捐血情報站」服務，讓民眾了解血液短缺的情況及可以去哪裡捐血。台灣也是東亞第一個使用「捐血情報站」服務的國家，讓全國的血液捐供能夠更均衡，她認為這是很聰明的做法，並謝謝大家的付出，「大家都辛苦了」。

捐血 血液基金會 愛心

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