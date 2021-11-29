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高麗菜搶種亮紫爆 彰化縣政府擔心年後價格崩盤

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
儘管農政單位一再提出呼籲，但農民搶種高麗菜情況幾乎年年上演，進而造成價格崩盤。圖／本報資料照片
儘管農政單位一再提出呼籲，但農民搶種高麗菜情況幾乎年年上演，進而造成價格崩盤。圖／本報資料照片

農民搶種高麗菜造成價格崩盤的情況，幾乎年年上演，彰化縣農業處今天再度針對高麗菜種植發出預警，表示到11月中旬為止，彰化縣高麗菜種植數量達786萬株，已超過合理種植範圍，亮出紫燈，呼籲農民不要再搶種，以免過年後，造成價格崩盤。

農業處指出，近日寒流來襲，吃火鍋最受歡迎，加入高麗菜更是首選，因市場需求增強，農民紛紛搶種高麗菜，今年彰化縣高麗菜栽種面積已達864公頃，較去年增加88公頃，到11月中旬，高麗菜種植株數已達786萬株，供苗量較近3年同期增加27%，目前種植量已超出市場合理需求，並首度入秋後亮紫燈。

農業處表示，依據農糧署預警燈號分類，每旬（10天）售出高麗菜苗390萬株以下為綠燈，390萬到540萬株為黃燈，540萬到600萬株為紅燈，600萬株以上則為紫燈，通稱「紫爆」。

農業處表示，冬季期間，高麗菜種植至採收需70到80天，若氣候持續穩定，明年1月下旬之後，將有集中採收情形，加上明年農曆春節較早，年節前尾牙聚餐蔬菜需求暢旺，蔬菜價格相對穩定。

但年節後，常因氣候轉暖、休市後供應集中及消費力下降等因素，致市場量多價跌，為避免擠壓到菜價，呼籲農民不要搶種，種植前謹慎評估，分期種植，分散風險，應調整生產規劃、分批減種或轉作，以確保合理收益。

儘管農政單位一再提出呼籲，但農民搶種高麗菜情況幾乎年年上演，進而造成價格崩盤。圖／本報資料照片
儘管農政單位一再提出呼籲，但農民搶種高麗菜情況幾乎年年上演，進而造成價格崩盤。圖／本報資料照片
儘管農政單位一再提出呼籲，但農民搶種高麗菜情況幾乎年年上演，進而造成價格崩盤。圖／本報資料照片
儘管農政單位一再提出呼籲，但農民搶種高麗菜情況幾乎年年上演，進而造成價格崩盤。圖／本報資料照片

高麗菜 農民

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