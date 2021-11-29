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龜山島大冒磺煙會引起火山爆發？專家請民眾放心可監測
宜蘭東方海域的龜山島最近大冒磺煙，而且愈噴愈高，民眾擔心這座活火山甦醒爆發，縣政府也探詢專家意見。根據宜大通試教育中心助理教授江協堂表示，有專家監測龜山島的微震、溫度及氣體變化，若有火山噴發都會提早預知，目前沒有噴發疑慮，請民眾安心。
由於地震把原本17年前堵在龜首噴發口的坍方石挪開，從今年3月就開始冒出磺煙，直到最近龜島磺煙愈噴愈高，日前一度噴發超過235公尺龜首高度，破了17年來的紀錄。奇景當前，但也有不少民眾擔心會不會因此造成火山噴發，縣政府水資處主動尋找專家計畫出海前往龜山島了解。
國立宜蘭大學通識教育中心助理教授江協堂表示，在龜山島上頭有三種觀測，分別是微震、溫度及氣體，依照地震波型不同會有構造型地震及火山型地震，可以偵測到非常微小的震動，只要有火山噴發跡象，每天偵測到的震動頻繁會增加，而且溫度也會提升，依照目前的監測設施，大概在幾天前就能預知火山會不會噴發。
縣政府水利資源處表示，目前的龜島磺煙屬於能量的自然釋放，縣府會再比對過往的歷史資料，持續與專家連繫關注，目前暫無火山噴發疑慮，請大家不要過度擔心。
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