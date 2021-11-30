牛奶加熱有層膜口感差？加一點這個輕鬆去除 火煮微波都適用

天氣逐漸轉涼，此時來一杯熱牛奶，營養美味又能溫暖身心。不過牛奶在加溫過程中，容易出現一道薄膜，讓人望之卻步。最近日本媒體，就報導怎麼用簡單的方式，消除加熱牛奶時出現的膜。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，「日本農業協同組合」最近在官方twitter上分享，表示如果想喝熱牛奶，又怕出現薄膜的話，只要在事前加入一點砂糖，微波加熱時薄膜就不容易產生，可以放心地在這時節享用熱牛奶。

ホットミルクを飲みたいけど膜が苦手！て方へ。温める前に



お 砂 糖 を 混 ぜ て か ら



温めると膜ができにくいです。昨年もつぶやいた小技なのですが、温かい飲み物が恋しい季節になったので再掲です☕️ pic.twitter.com/MIVz4Pn1mT — 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) November 22, 2021

農協分析，之所以會形成薄膜，是因為牛奶加熱過後，表面的水分蒸發，加上牛奶所含的蛋白質遇熱產生質變導致。而加入砂糖，就能有效減緩蛋白質的質變。如此一來不管是用微波爐，還是用爐火加熱，都不容易產生惱人的薄膜。

許多網友紛紛表示「加黑砂糖也很好喝」、「是所謂的『皮克林乳液』現象嗎」、「小時候都把那個膜戳破丟掉，有這招幫大忙了」、「完全不曉得還能這樣」、「我真的不能接受膜，超級感謝」、「一定要用砂糖嗎？可以改成鹽嗎」、「樓上我覺得應該不行」、「其實我還滿喜歡那個膜的」、「我還想挑戰能不能做很厚的膜」。