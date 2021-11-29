高麗菜結球白菜種植量紫爆 主要產區農民對策差很大

今年8月上旬豪大雨重傷蔬菜生長，高麗菜價一度飆到每公斤約60元，農民紛紛搶種，農委會根據本（11）月中旬種苗場出貨量，發布超種的紫色燈號警訊，彰化縣部分菜農擔心再度發生菜金菜土，已開始減種或不再種高麗菜，至於也亮紫爆燈號的結球白菜照常種。

彰化縣溪湖鎮果菜市場的高麗菜最新拍賣價格，最高價每公斤18元，均價13元，「雪翠」品種的口感較好，最高價每公斤20.7元，但跟3個多月前最高價每公斤60至65元，均價40至45元相比已不可同日而語，而且隨著天氣涼冷適合高麗菜生長，到貨量穩定，預期未來上漲空間不大。

農委會在4天前發布高麗菜、結球白菜（包心白）種植數量「紫爆」警訊，根據統計各蔬菜種苗場出貨數量，11月中旬高麗菜種苗出貨量達786萬株，和近3年同期出貨量相比，增加27%，因這一期高麗菜將在農曆春節前後採收上市，如在節前搶收或許還能賣到不錯價錢，萬一節後採收恐怕暴量價跌。

結球白菜的種植數量也紫爆，11月中旬種苗出貨量346萬株，跟近3年同期出貨量相比增加57%。溪湖鎮果菜市場的結球白菜最新拍賣價格，最高價每公斤17元，均價12.3元，遠不及3個多月前最高價每公斤35元，均價26元。

彰化縣高麗菜種植面積850公頃，年產量3萬9000多噸，排名全國第四大產區，結球白菜種植面積405.9公頃，排名全國第一，農委會發布超種的紫爆警訊，部分農民開始自我管控。

今天溪州青農聯誼會長林有信說，農民也會擔心菜金菜土，得知高麗菜種植超量，已有部分農民減少或放棄種高麗菜，改種其它葉菜。

林有信說，目前市售高麗菜大概是兩個月種植，11月中旬採購的高麗菜種苗如果種植，將在農曆過年前後採收，部分農民減種或不種，產量減少，春節前後的高麗菜價就會上揚，對整體菜價有正面影響；結球白菜大概1個月到45天採收一次，消費「周轉率」比高麗菜快，農民不擔心超種問題，並未減種或不種。