新一代可視式包皮槍手術 解決32歲男包皮過長困擾

32歲林姓男子最近和女友發生性行為，女友都會出現泌尿道感染症狀，導致女友抗拒進行性行為；二人一起到童綜合醫院泌尿科看診，經呂謹亨醫師問診檢查後，確定因為林男包皮過長滋生細菌導致，為一勞永逸地解決困擾，選擇新一代可視式包皮槍進行割包皮手術。手術後數周回診，林男說與女友間的感情更好了。

林男最近只要與女友進行過性行為，女友事後都抱怨出現頻尿、小便灼熱感、甚至疼痛血尿的情形，到鄰近診所就醫都被診斷為泌尿道感染，反覆泌尿道感染後開始擔憂性行為後又導致病狀出現，漸漸地拒絕與男友行房，讓林男困擾。

雙方後來一起到童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師門診檢查治療，呂謹亨醫師詳細詢問女友平常的衛生習慣、是否常憋尿、喝水多寡等問題，都沒有特殊異常，再進一步檢查林男的生殖器，發現他有包皮過長問題，雖然包皮雖然可以勉強推開，但是勃起時會緊緊的，且平時都有一大截過長的包皮，垂在龜頭外，還有些許異味。

聽完林男的描述，呂謹亨醫師建議可割除包皮，以減少包皮皺褶裡的細菌，也較容易清潔，決定選擇使用新一代可視式包皮槍進行包皮割除手術，手術十分鐘內完成，術後隔天幾乎沒有疼痛感，也沒有特別請假休養，一周後便不用換藥並正常生活，一個月內就完全消腫，膠圈釘子完全脫落不用拆線拆釘。