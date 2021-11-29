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消除C肝倒數4年半數未治療 現開放任何科醫師都可開藥

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署10月22起開放所有科別醫師都可開C肝口服新藥，每周新增治療人數已上升三成。本報資料照片
健保署10月22起開放所有科別醫師都可開C肝口服新藥，每周新增治療人數已上升三成。本報資料照片

台灣目標2025年消除C肝，目前僅達標一半，可能與過去僅限消化系專科醫師才能開藥有關，因為C肝風險偏高的雲嘉南高屏偏鄉，七成都沒有消化系專科醫師。健保署10月22起開放所有科別醫師都可開藥，每周新增治療人數已上升三成，健保署提醒45歲以上民眾可接受國健署免費肝炎篩檢，確診C肝可在原篩檢院所接受治療，如欲了解附近哪些院所有開C肝新藥，可致電詢問健保分區業務組。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，C肝服藥治療成功率高達98%，台灣約有40.5萬名C肝病患，根除目標是治癒32萬人，扣除已接受干擾素治療的8萬人，等於還有24萬人要治療，但目前僅12.8萬人有治療，只達標一半。今年受到疫情影響，接受篩檢和治療的人數下滑，為了讓更多病患出來接受治療，現階段的重點為提升治療方便性、主動出擊找出病人。

根據衛生福利部國家消除C肝辦公室定義的C肝風險潛勢等級，發現高風險及中高風險的鄉鎮區，有72%並無消化系專科醫師登記執業，尤其以雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市以及屏東縣的鄉鎮區佔多數。為即時協助病人接受治療，健保署10月22日起公告取消開立C肝口服新藥處方的科別限制，只要醫師有能力、有信心，就可以服務病人。

連恆榮指出，10月22日開放後，每周新增治療人數從9月的370多人增加到421人，最高甚至有505人，以雲嘉南治療人數最多。健保署亦整理C肝潛在病人名單，各地方衛生局申請名單，有助篩檢服務推行。現在洗腎的C肝病人可在原透析接受治療，民眾若經篩檢確診C肝，也能在原篩檢院所接受全口服新藥治療，免除轉介就醫程序，大幅提高治療可近性。

健保署提醒，自覺有黃疸、右上腹悶痛、茶色尿等疑似肝炎症狀時，應儘速就醫與醫師討論。年滿45歲到79歲(原住民放寬為40歲至79歲)，可接受國民健康署「成人預防保健服務B、C型肝炎免費篩檢」。健保署已新增一次性檢查的的費用申報方式，民眾只要抽一次血就可同驗C肝抗體和病毒，不必再像以前跑兩趟。

C肝 健保 醫師

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