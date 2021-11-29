冷空氣明襲台愈晚愈冷 氣象局示警這些地方急凍剩10度

冷空氣明天一大早襲台，且愈晚愈冷，強度直逼大陸冷氣團，中央氣象局表示，這波最冷時間點為周三、四、五的清晨夜晚，低溫約12度至14度，沿海空曠地區、近山區平地更可能下探至10度。

氣象局預報員林定宜說，今天已發布陸上強風特報，明天下午開始高雄以北、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島、澎湖、金門、馬祖等地將有9至11級強陣風，民眾要多加留意。

林定宜表示，這波冷空氣強度目前仍定位為大陸冷氣團與東北季風之間，還沒有完全確認會上升至大陸冷氣團強度，明天清早時鋒面快速通過，接著冷空氣南下，台北氣象站低溫約14度上下。

明天將愈晚愈冷，林定宜表示，氣溫跟「溜滑梯」一樣，中部以北、東北部地區「降溫有感」，中南部等其他地區也是愈晚愈冷，雖然中南部在白天時會有短暫陽光，但到晚上時冷空氣也會南下導致降溫。

林定宜說，這波水氣在明天上半天時，將導致北部、東半部地區出現局部短暫雨，下半天水氣就會減少轉乾，中南部則維持多雲到晴天氣。周四白天開始冷空氣稍微減弱，但是日夜溫差會加大，中南部的日夜溫差到周日前都會超過10度溫差，民眾若早出晚歸要多加注意。

這波冷空氣最冷時間點為周三、四、五的清晨夜晚，林定宜說，最冷地方為中部以北及東北部地區，低溫僅12度至14度，沿海空曠地區、近山區平地更冷，氣溫可能下探至10度。

針對近日高山追雪機會，林定宜說，由於這波水氣不多，鋒面通過速度又太快，真正變冷的時候水氣已經乾掉，因此降雪機率比較低。