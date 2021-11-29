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三角飯糰超難開？ 營養師分析口感意外曝「不沾手」吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
營養師拍攝影片分析五款三角飯糰口味及營養素，意外曝光不沾手吃法。圖／取自YouTube
營養師拍攝影片分析五款三角飯糰口味及營養素，意外曝光不沾手吃法。圖／取自YouTube

三角飯糰小小一個，相當適合作為早餐食用。營養師Ricky近日發布影片介紹三角飯糰，並分析每款的口感、營養優缺點，不過影片內的「不沾手吃飯糰法」意外引發關注，網友直呼「學到新招！」

Ricky近日在YouTube發布新影片介紹五款三角飯糰，當他正要打開第一款飯糰時，身旁的工作人員突然發聲傳授「不沾手開飯糰法」，只要先將一邊的塑膠袋撕開，再套回去原位，接著再開另一邊的塑膠套，再把塑膠套套在飯糰下面，如此一來就可以完全不沾手。

Ricky學到新招後相當驚訝，直呼「誰教你的？」工作人員則回答「我自己發明的」，Ricky表示，「這個好厲害，我每次開一開都會不小心海苔掉出去，不然就是沒有用好」。

▼影片／不沾手開飯糰法（約影片02:35處）

其他網友紛紛留言「本集重點：如何不沾手開御飯糰」、「我也是那樣開飯糰，大概女生都很怕沾手」、「開飯團只要不想沾手的人都會想到的」、「我也是這樣開飯糰的」、「我國中時都這樣吃三角飯糰，因為不想弄髒手」。

YouTube

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