沒有宮縮寶寶就提早報到？ 馬偕測子宮頸軟硬預防早產

當子宮收縮頻率會循序漸進變得愈來愈密集時，代表寶寶即將誕生，但是有些孕婦沒有明顯宮縮，就「莫名其妙」提早產出寶寶。懷孕14至28周時常見的「子宮頸閉鎖不全」，是發生早產的隱形殺手；不過現在已可用超音波彈性成像技術，提早觀察子宮頸的結構以及早採取預防措施，避免子宮頸口擴張造成早產的機會。

曾小姐第一胎懷孕22周時，卻在沒有感覺明顯的子宮收縮時，超音波已發現宮頸長度變短，轉診到醫學中心經由鴨嘴檢查時發現，子宮頸口已開4公分。雖然經由緊急子宮頸縫合手術和安胎治療，努力撐到33周，還是提早破水生產。

主治的馬偕紀念醫院婦產部高危險妊娠科主任陳震宇表示，子宮頸閉鎖不全症狀是在懷孕14至28周，意即妊娠第二孕期常見的併發症。孕婦會發生無痛性的子宮頸口擴張，合併羊膜經由子宮頸膨出，進而發生破水而早產，發生率約為百分之一到兩千分之一。

陳震宇表示，子宮頸閉鎖不全可說是發生早產的隱形殺手，因為除了曾接受子宮頸椎狀切除手術、多次人工流產以及多胞胎壓力大等危險因子之外，幾乎有一半以上的孕婦沒有病史，且子宮頸撐開時防不慎防，要進行縫合手術或安胎都已來不及。

過去子宮頸閉鎖不全的診斷，主要是根據孕婦過去是否有早產病史、在第二孕期經陰道超音波檢查子宮頸長度是否變短、或在陰道擴張器下檢查子宮頸是否已經擴張，但這些方法都緩不濟急。

而馬偕醫院將過去常使用在乳癌、甲狀腺癌的彩色超音波彈性成像技術，針對第一孕期（懷孕14周以前）的孕婦進行檢測，三年內收集339名孕婦資料，發現子宮頸閉鎖不全孕婦的子宮頸硬度明顯減少。

陳震宇說，子宮頸閉鎖不全的孕婦因子宮頸的結構較鬆軟，在彩色超音波下會出現不同顏色。若發現有子宮頸閉鎖不全的疑慮，就能在懷孕初期時密集監測，有需要時就能給予黃體素或安排子宮頸縫合手術，預防早產的發生。

研究也發現，彩色超音波彈性成像技術檢測的敏感度和特異度可達0.88和0.84，比傳統量測子宮頸長度來做判斷，認為短於2.5公分就危險的做法，更具鑑別力；該成果也已發表於北歐婦產科權威期刊的斯堪的納維亞婦產科雜誌（Acta Obsterticia et Gynecologica Scandinavica）。