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18萬人篩出6000例 高市府衛生局、各大醫院動起來滅C肝

聯合報 / 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
為提升偏鄉C型肝炎及糞便潛血患者接受治療意願，義大醫院胃腸肝膽科主任戴啟明與六龜衛生所主任林鴻合作，進行「綠色通關」計畫。圖／義大醫院提供
為提升偏鄉C型肝炎及糞便潛血患者接受治療意願，義大醫院胃腸肝膽科主任戴啟明與六龜衛生所主任林鴻合作，進行「綠色通關」計畫。圖／義大醫院提供

高雄六龜區因地處偏遠交通不便，讓肝炎及癌症篩檢陽性患者就醫不便，加上疫情影響，醫意願院降低，義大醫院與當地衛生所聯手，協助患者轉介檢查與治療，效果顯著；另外，配合國家2025年消除C肝政策，市府衛生局今年9月已有18萬人接受篩檢，共發現6000名陽性個案，持續追蹤治療中。

前年配合國際扶輪社消滅C肝年，鳳山西區扶輪社聯合其他友社捐贈六龜衛生所超音波，義大醫院胃腸肝膽科主任戴啟明自去年8月開始，每三個月至六龜衛生所進行巡迴醫療腹部超音波檢查。為提升偏鄉C型肝炎及糞便潛血患者接受治療意願，戴啟明與六龜衛生所主任林鴻合作，進行「綠色通關」計畫。

關於C型肝炎轉介，林鴻指出，六龜是高雄C肝高風險區之一，去年1月迄今，總共有1243人接受肝炎篩檢，篩檢出56名陽性個案，其中45人轉介義大醫院，9人在其他醫療院所追蹤治療，只有2人仍不願接受轉介。

另外，偏鄉民眾糞便潛血篩檢陽性，因做大腸鏡檢查不便，義大醫院今年4月開始，進行腸篩陽性大腸鏡轉介，並由衛生所通知患者，先由衛生所完成檢查前清腸衛教，並預約檢查時間，讓患者能到醫院當天檢查並看報告，節省交通往返時間也藉此提升，患者檢查意願。

戴啟明說，已有10名患者依此轉介模式完成檢查，且清腸的效果都很好，但也有發現大腸癌患者，並於當天予以切除大腸息肉。

高雄市衛生局配合國家2025年消除C肝政策，結合轄區1千多家醫療院所共同推動C肝篩檢，今年9月已有18萬人接受篩檢，共發現6000名陽性個案，持續追蹤治療中。其中大同醫院除完成5729民眾篩檢外，更將C肝篩檢列入全院員工健康檢查項目。

衛生局黃志中表示，B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，感染後容易造成肝硬化及肝癌，衛福部國民健康署去年9月28日起放寬成人預防保健中B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲終身一次，篩出陽性者可到 56家B、C型肝炎醫療院所進行後續治療。

黃志中提醒，C肝新藥已納入健保給付，完成C肝全口服新藥療程的病人治癒率高達97%以上，呼籲感染者積極接受治療。

衛生所 患者 肝炎

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