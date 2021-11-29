8成肝癌由B、C型肝炎造成 醫籲快做免費肝炎篩檢

一名69歲婦人，體檢抽血報告顯示C肝病毒量和肝癌指數都偏高，超音波檢查時發現肝臟右葉有約7公分大的腫瘤，後來又進一步安排電腦斷層確診為肝細胞癌。所幸癌細胞並未擴散，並在接受12周口服抗C肝藥物以及手術切除腫瘤和部分肝葉後，恢復狀況良好，目前追蹤6個月並無復發情況。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，衛福部統計，有8成的肝癌發生是由B、C型肝炎所造成，C型肝炎病毒可在人體的肝臟複製並造成一系列後續疾病，除了會加速肝炎、肝硬化、肝癌的肝病三部曲惡化外，亦會造成冷凝球蛋白血症、淋巴癌、慢性腎臟疾病及皮膚疾病等肝外表現。

他說，這名婦人不知道自己患有C肝，且身體狀況並無任何不適，得知時非常錯愕；幸好癌細胞並未擴散至血管或其他器官，因此先開立C肝全口服抗病毒藥物，再安排手術切除腫瘤。

許鈺銓說，台灣為重點C肝感染區域，但目前治療C肝已有有效的口服新藥，可健保全額給付，副作用少且治療僅需12周，成功率更是高達97至99%。

他呼籲，45至79歲成年人，應主動前往醫療院所或衛生所進行一生一次的免費肝炎篩檢，年滿40歲以上每年最好做一次腹部超音波檢查，一旦有異狀就能立即處置。