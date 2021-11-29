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儲熱式電熱水器怕耗電燒錢 台電提「3大省錢撇步」

聯合新聞網 / 綜合報導
台電提出三點省電撇步。圖／取自臉書
台電提出三點省電撇步。圖／取自臉書

冬天到了，許多人喜歡睡前洗一場熱水澡，但若家中是裝設「儲熱式電熱水器」就會比較耗電。對此，台電提供三點省錢撇步，包括在洗澡時段才加熱、以淋浴取代泡澡、依人數和熱水用量選擇適當容量。

台電在臉書粉專「電力粉絲團」指出，最近網友討論「家中儲熱式電熱水器很耗電該怎麼辦？」貼文解釋，儲熱式電熱水器有個大大的金屬桶，就像是個大型電熱水瓶，將水加熱後保溫以供使用，所以在加熱時會耗電外，其實長時間開著保溫也會耗電。

若是有能源效率分級標示的機種，上面的「每24小時標準化備用損失」，就是加熱後保溫1天的耗電量。

台電提出三點省錢撇步，包括加裝定時器，在洗澡時段才加熱；以淋浴取代泡澡，減少熱水用量；依人數和熱水用量選擇適當容量(加侖)。

台電 省錢

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