環島高鐵挨轟打擊台鐵 王國材：近程仍以東部快鐵為主

交通部前部長陳建宇昨天在臉書批評，交通部長王國材「一錯再錯，令人遺憾」，應讓台鐵三年內完成公司化，而非一再提起「環島高鐵」打擊台鐵士氣。王國材今天表示，近程目標仍以東部快鐵為主，台鐵改革持續進行。

陳建宇昨表示，環島高鐵是在「不適當時機講不適當的話」，請不要再信口開河，高鐵南延屏東北伸宜蘭都還沒看到成果，況且也還沒有做可行性評估，現在就談環島高鐵實在讓人覺得太過頭。

王國材今天出席交通委員會時接受聯訪表示，尊重陳建宇的意見跟想法，但是2050年全世界要達成淨零碳排目標，其中公共運輸扮演重要角色，因此必須要有遠程目標，作為軌道建設的基礎。

王國材表示，近程目標跟中程目標仍以東部快鐵為主，因此台鐵改革還是要進行，但必須有非常長遠的目標以因應世界趨勢。