來高雄跨年追女神！ 蘇慧倫、安心亞、郭書瑤同台飆演

追女神，首選就來高雄跨年！高雄市政府持續公布跨年來賓，今公布在蓬萊舞台最吸睛的「女神級」演出陣容，第一代玉女掌門人蘇慧倫、全方位國民女神安心亞、性感辣青女神郭書瑤等3大女神聯手將在高雄和粉絲一起跨年。

形象清新的玉女掌門人蘇慧倫，發行過多張經典專輯，包括《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》都是膾炙人口的傳唱奇蹟，更是引領台灣流行音樂的重要歌手。蘇慧倫出道30年後再出輯，以睽違13年的作品《面面》首度入圍2021金曲獎最佳華語女歌手，也讓大家看見她風格多變的一面，不僅歌藝出眾，蘇慧倫也以好演技入圍金鐘和亞太影展女主角。

蘇慧倫將在高雄跨年舞台上展現精湛唱功，以一首首經典歌曲要讓跨世代歌迷們聽得如癡如醉，展現玉女掌門人的舞台風采。

全方位國民女神安心亞，在高雄2021跨百光年跨年晚會戴著閃亮亮口罩火辣演唱《愛得起》，在舞台上展現一字馬，超軟Q的身段讓網友為之瘋狂！安心亞今年更要把精彩加倍的演出獻給高雄，誓言以性感突破嗨翻全場，讓眾人期待度爆表。

安心亞不僅外型甜美，主持及搞笑功力更是一流，靠著不斷努力練習跨足歌唱、電影、戲劇，安心亞曾四度獲金鐘獎提名、兩次得獎，更橫掃亞洲各大媒體性感女星獎項。國民女神安心亞「季節限定」的表演寵粉無極限，是高雄跨年最讓人期待節目之一。

兼具性感及文青氣質的「辣青女神」郭書瑤，每年跨年場的造型和演出內容，都是網路熱門話題。「辣青女神」郭書瑤近年以精湛演技圈粉無數，曾以電影《志氣》獲得金馬最佳新演員肯定，在敲響金鐘的戲劇《通靈少女》飾演謝雅真一角，更讓郭書瑤紅遍全亞洲。

瑤瑤全力迎接演藝生涯中的每項挑戰，包括持續精進歌唱、舞蹈實力，也經常在個人社群上與粉絲大方分享練習影片，讓粉絲看到瑤瑤的進步與實力。郭書瑤將在跨年夜中，於蓬萊舞台上大秀唱跳成果。

高市府將2022高雄跨年晚會定位為「2022台灣燈會在高雄」會前會，強打史上最誇張四金雙舞台及「異地共演」驚喜彩蛋。

高市府表示，「2022台灣燈會在高雄」成為後疫情時期的世界之窗，陸續推出高雄苓雅國際街頭藝術節、2022高雄跨年晚會等一系列暖身活動，解放大家防疫時期的悶，號召全台粉絲跨年到高雄港吹海風、聽演唱。