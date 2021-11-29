基捷後再交鋒！柯自稱完全不政治 交長駁：完全不同意

交通部長王國材日前與台北市長柯文哲會面，達成汐東線接台北捷運東環段等共識，柯文哲事後稱當天「還是有把王國材罵一頓」，王國材今天表示，當天柯文哲「提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。

外界批評王國材與柯文哲見面，王國材換到柯文哲對基隆捷運的熄火，柯文哲則換到汐東支線延伸到東環段及東環加速進行的結論，暴露中央與地方對於重大交通建設如同「菜市場喊價」般的私相授受。

立法院交通委員會今天審查觀光局、公路總局及所屬單位相關預算，王國材會前接受聯訪。王國材表示，他日前與柯文哲討論，基本上是帶了雙方團隊共同溝通，最後結論也是專業溝通的結果，最重要還是要回到專業來確定。

柯文哲過去原本猛批基捷是「騙局、炒地皮」，但與王國材會面後態度軟化，外傳是幕僚建議不要再罵基捷，換取中央支持汐東線接北捷東環段。但柯文哲27日受訪表示，當天他「還是有把王國材罵一頓，因重大國家建設不能隨便講講。」

王國材對此表示，在會談過程中，柯文哲的確提出很多關心的問題跟見解，「我一一都從專業上解釋，他也提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。