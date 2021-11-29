快訊

第16期預約上午10時BNT開始！ 下午2時開放AZ和莫德納

台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基捷後再交鋒！柯自稱完全不政治 交長駁：完全不同意

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部長王國材表示，在會談過程中，柯文哲的確提出很多關心的問題跟見解，「我一一都從專業上解釋，他也提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。記者吳姿賢／攝影
交通部長王國材表示，在會談過程中，柯文哲的確提出很多關心的問題跟見解，「我一一都從專業上解釋，他也提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。記者吳姿賢／攝影

交通部長王國材日前與台北市長柯文哲會面，達成汐東線接台北捷運東環段等共識，柯文哲事後稱當天「還是有把王國材罵一頓」，王國材今天表示，當天柯文哲「提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。

外界批評王國材與柯文哲見面，王國材換到柯文哲對基隆捷運的熄火，柯文哲則換到汐東支線延伸到東環段及東環加速進行的結論，暴露中央與地方對於重大交通建設如同「菜市場喊價」般的私相授受。

立法院交通委員會今天審查觀光局、公路總局及所屬單位相關預算，王國材會前接受聯訪。王國材表示，他日前與柯文哲討論，基本上是帶了雙方團隊共同溝通，最後結論也是專業溝通的結果，最重要還是要回到專業來確定。

柯文哲過去原本猛批基捷是「騙局、炒地皮」，但與王國材會面後態度軟化，外傳是幕僚建議不要再罵基捷，換取中央支持汐東線接北捷東環段。但柯文哲27日受訪表示，當天他「還是有把王國材罵一頓，因重大國家建設不能隨便講講。」

王國材對此表示，在會談過程中，柯文哲的確提出很多關心的問題跟見解，「我一一都從專業上解釋，他也提到他做事都不政治，我也表達我完全不同意」。

王國材 柯文哲 基隆捷運

延伸閱讀

議員憂美學辦公室成柯文哲選戰工具 北市府：完全無關

王國材再談環島高鐵 前交長怒：一錯再錯打擊台鐵士氣

跨年晚會新變種病毒恐攪局？柯文哲：就是應變與保險

台北跨年活動有人數限制？ 柯文哲：不要問一個月後的事

相關新聞

明起大降溫！彭啟明：周三很有感 北部低溫恐跌到10度

今天仍受到大陸高壓東移，台灣附近顯著偏東風，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，剛好配合東邊的水氣...

探索新聞／農業師傅近半離團 缺工沒改善

為緩解季節性缺工，農委會二○一七年起成立農業技術團，大舉招募青壯年成為「農業師傅」，由農會負責調派人力到各農場工作。不過...

周三至五最冷 凍到13度

中央氣象局表示，明天將有冷空氣襲台，強度直逼甚至將達到大陸冷氣團等級，北台灣一大早就明顯降溫，周三起全台「有感變冷」，預...

一張圖看天氣！冷氣團恐來襲「急凍」 這天起全台有感

中央氣象局預報未來天氣，周一較暖不過水氣多，天氣較不穩定，周二鋒面通過、冷空氣報到，北部有雨並率先降溫，此時中南部還無感...

雨區擴大！基隆北海岸宜蘭綠島蘭嶼 今明慎防大雨

中央氣象局發布大雨特報，南方雲系北移及東北風影響，今晚至明日綠島、蘭嶼及基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意...

國1桃園南崁交流道天天塞 市府明年第1季科技執法上路

桃園市政府為解決國1林口交流道周邊交通塞車，率先建置龜山區文化一路、龜山一路口及文化一路、復興一路口影像偵測科技執法，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。