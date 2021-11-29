削骨、隆鼻、隆乳全公開！十位「大方分享整形」YouTuber

進廠維修提升顏值

近年來整形已經不再是「不能說的秘密」，現代人對外貌注重，許多人都會花錢到醫美診所「進廠維修」，改善自己不滿的五官或是身材，隨著整容越來越普及，不管是削骨、隆鼻還是隆乳，透過許多網紅、YouTuber的拍攝分享，讓網友們能一探整形手術，事前諮詢、術後恢復過程的神秘面紗。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢，帶你一起來看看，前十位被網友熱議「大方分享整形」YouTuber！

image source: FB / 小A辣

NO. 10董仔

頻道「這群人」成員董仔，個性幽默演技總能逗樂一票觀眾，不過她曾透露，其實不喜歡自己扁塌的「蓮霧鼻」，在今年3月份動刀隆鼻，過程中男友「海力」也一路愛相隨，拍攝紀錄手術過程，包含董仔術後一週「臉像被家暴」般腫脹，為了變美忍受疼痛與術後傷口帶來的不便，男友幫忙洗頭等，不過術後效果自然，也讓網友大讚「真值得」，片中小倆口互相鬥嘴、照顧感謝彼此的對話，也羨煞眾人呢！

延伸閱讀：不科學二次元身材！真人版娜美聲量PK 大馬女星川字腹肌+傲人上圍完勝

NO.9Hello Catie

百萬訂閱美妝YouTuber 「Catie」因為勇於批評產品，講話犀利又實在，受到大批網友喜愛，針對自己的外貌，她分享過自己除了牙齒矯正，還有做過縫雙眼皮，以及置入I形鼻骨墊高山根，割除眼袋等。

皮膚則是有打鳳凰電波等，將五官不斷進化， 勇敢追求自己的理想狀態，清楚自己想要透過手術達到什麼樣的效果，讓粉絲非常欣賞！

延伸閱讀：自信聰明又優雅！十大網友心中最具魅力的公主系YouTuber來了

NO.8愛美教主Cherry Queen

經營美甲、紋繡、醫美診所的YouTuber愛美教主Cherry Queen，除了常常在頻道透過個案訪談，分享各種醫美、整形案例外，她也承認自己有做過多種整形手術，前後總共做了七次隆鼻，另有抽脂、割雙眼皮等，今年9月份更做了削骨，把顴骨往內推，成功將臉距縮少6公分以上，不過近期她也發新片，透露自己被酸民攻擊嘴唇還是很自卑，因此做了縮唇手術，希望形狀調整後，酸民們不要再來攻擊。

延伸閱讀：有她們陪在家也不無聊！20大Twitch正妹實況主上線療癒你

NO.7孫生

愛美不是女生專利，也有越來越多男網紅，希望透過整形提升顏值，反骨男孩孫生為了維持「天王挺鼻」，先前除了用注射填充物微整，2020年也首次動刀隆鼻，打造出自然又挺拔的鼻型，不過因為術後一個月疏於照顧，竟然不小心弄掉縫線與傷口結痂，造成細菌感染，讓孫生鼻子內傳出一陣「屍臭味」，短暫失去嗅覺，所幸在第二次全身麻醉手術後，經歷過全臉腫得像豬頭的康復期，終於恢復健康，讓他大嘆真的是「鬼門關走一遭」。

延伸閱讀：一波還有一波波！2021最猛IG比基尼正妹火辣一笑甜入夢

NO.6Misa米砂

大尺度YouTuber米砂，整形前常常被網友攻擊「本壘板」臉型，讓她曾一度想放棄當網紅，不過她在2019年進行「削骨」手術，自爆費用不只有自己辛苦存來，還有提告酸民言語霸凌拿到的和解金，影片中她自嘲終於能揮別方塊酥臉，削骨整形後熬過三週的過渡期，忍耐疼痛並戴上加壓頭套，終於能夠自信露出耳朵，不再用鬢角遮住臉，現在也常常在IG上傳性感美照，近期因為拍攝成人版《魷魚遊戲》賺飽荷包再度翻紅。

延伸閱讀：米砂監製成人版《魷魚遊戲》狂撈300萬！晉升富婆豪買特斯拉

NO.5超直白

從網路插畫家出身的超直白，也有經營YouTube頻道，拍攝各類開箱跟星座主題影片，2019年在影片中宣布整形，找上醫美界紅人李晉良醫師動刀，總共做了開眼頭、隆鼻與墊下巴手術，熬過整臉包滿紗布恢復期，整個人煥然一新的模樣，不僅讓粉絲驚呼像是換了一個人，連她都笑稱自己是變成「左營李毓芬」，勇敢蛻變散發自信的樣貌，讓網友更加欣賞！

延伸閱讀：有一種美叫越看越美！韓國演藝圈10大「第二眼美女」魅力爆棚

NO.4小A辣

網紅小A辣原本是男兒身，2018年起積極透過整形，讓自己更有女人味，全身總共砸下200多萬，進行隆乳、削顴骨、隆乳豐臀、磨眉骨等整形手術，讓五官更柔和，小A辣也曾貼出自己整臉包上繃帶，管線插入口中的驚人樣貌，經過耐心等待後，逐漸變成心中理想模樣，今年更勇敢到泰國做變性手術，成為貨真價實的生理女性，美麗樣貌讓粉絲驚呼「比女人還女人」。

延伸閱讀：「劈腿有一就有二！」小A辣發文疑情斷4年男友 本人親吐現況

NO. 3Sherry袁曼軒

已經是兩寶媽咪的Sherry袁曼軒，仍保有傲人好身材，頻道影片有名牌精品、整形醫美等經驗分享，愛美的她除了努力經營內在，也很注重外貌，曾分享共花了300萬「6次整鼻失敗」故事，強調整形是不可逆行為，要大家三思而後行，將身心維持良好狀態，才不會越整越上癮，讓網友大讚她「這種心理的壓力真的常人無法想像的，失敗過後還能這麼正面樂觀真的要給Sherry鼓鼓掌」。

延伸閱讀：最夯美女主播是她！十大「社群力滿滿」的新世代女主播駕到

NO.2雪碧

被封為「情色教主」的辣模雪碧，性格豪放大辣辣，身材超好又有天使臉龐，受到許多粉絲欣賞，針對整型話題，她曾大方貼出以前整形前舊照，承認10年來砸了400萬在精進外貌，在YouTube頻道多次分享整形歷程，包含掀頭皮填入額頭假體，用自體脂肪補臉、隆胸，鼻子跟下巴也有用矽膠與Gore-Tex材質整形，一年有超過一個月在修復期，讓她也感嘆「當美女容易嗎」？

延伸閱讀：「素顏」到底是什麼意思？女生定義超嚴苛 男生「喜歡素顏」背後藏殘酷現實

NO.1超粒方

擁有超過94萬訂閱「超粒方」，是台灣知名影評YouTuber，早期影片大都是只聞其聲不見其人，但也因為磁性聲線加上見解獨到，受到很多網友支持，不過超粒方在今年11月初，發布影片「不要害怕改變你自己」大方承認自己從小對外貌自卑，決定用「打不贏就加入」心態前往整形，做了結構式隆鼻、法令紋假體與蘋果肌補脂，讓顏值大晉級，讓網友大讚「自然又帥」、「看起來更有自信了」！

延伸閱讀：今晚想看哪部好電影？十大台灣深度影評YouTuber 發露他們腳步就對啦！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月24日至2021年11月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動刀整形YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



