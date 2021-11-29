明起大降溫！彭啟明：周三很有感 北部低溫恐跌到10度

今天仍受到大陸高壓東移，台灣附近顯著偏東風，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，剛好配合東邊的水氣，東半部持續有降雨，西半部則雲多偶飄雨，北部反較為晴朗，偶有局部陣雨，南部則是多雲時晴偶陣雨。溫度上仍維持西半部20-26度，東半部20-23度，東西兩邊的差異。

他說，要留意的是周二的轉變，強冷高壓南下，前緣的鋒面雲系將會接近台灣，風向也會明顯地由東風轉為偏北風，北部轉為有雨天氣，東半部雨勢減少，轉為東北部迎風面的降雨，中南部較不受到這波鋒面影響，轉為多雲到晴的天氣。

彭啟明說，這波鋒面走得很快，後面的乾冷空氣隨後接近，下午開始北部會先有感，降溫很明顯，隨後中南部在入夜後也會顯著降溫。

「這波很有感的是周三」，彭啟明表示，預期白天溫度北部將在13-16度間，中部約15-20度，南部約17-25度，要留意北部空曠地區低溫，可能會比市區降個2-3度，有機會只有10-12度。雖然顯著轉乾，各地會有陽光，北部東北部迎風面仍偶有局部陣雨。

他說，周四到周六仍是這波冷空氣勢力影響的時間，要留意仍有冷空氣後續補充，可能周五到周六清晨，除冷空氣外，加上乾冷的輻射冷卻效應，有機會創下新低溫紀錄，北部市區仍可能落在13-14度，空曠地區10-12度，部分很極端的空曠或丘陵的郊區測站可能跌到10度以下的低溫。

彭啟明表示，整體而言，這波冷高壓的強度和11月的前兩波很接近，不過就延伸的勢力來說，強度略強，持續時間較久，加上偏乾冷，輻射冷卻效應，很有機會在許多地方成為今年12月入冬的新低溫紀錄，務必要注意穿著及健康。

他說，而這波也會讓整個東亞大降溫，許多地方也有機會創新低溫紀錄，例如整個中國東岸都會降到10度以下，長江流域接近零度，不過台灣是冷高壓延伸南下的末端，冷空氣南下之處強與弱之間仍有很多不確定之處，仍要留意變化程度。

他表示，預期這波在周六下半天到周日，隨著冷高壓東移，台灣附近逐漸轉為偏東風，冷空氣勢力才會減弱也會明顯回溫，會有幾天的時間。