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明天氣溫遽降！吳德榮：兩股冷空氣合併 影響至周六
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天南方移入的中層雲將逐漸脫離；北部、中部晴時多雲，中部山區及南部有零星降雨將停歇，轉為多雲的天氣，東半部仍有局部短暫雨；各地白天舒適微熱、早晚涼。北部18至28度，中部18至29度，南部19至29度，東部17至28度。
吳德榮表示，原分兩股南下的冷空氣已合併成一大波，影響持續至周六。明天鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台灣氣溫遽降、先濕後乾，北台灣平地最低氣溫降至13度左右，其他地區氣溫亦逐漸下降。
他說，周三至周六乾冷空氣籠罩；周三迎風面大台北、東北部低雲稍多，天氣乾冷，其他地區晴冷；周四至周六各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因強輻射冷卻加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要注意調適穿著。
吳德榮表示，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率，氣象局≦14度為「大陸冷氣團」定義。
周日、下周一轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大；西半部晴朗，東半部偶有零星降雨的機率。
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