一張圖看天氣！冷氣團恐來襲「急凍」 這天起全台有感

中央氣象局預報未來天氣，周一較暖不過水氣多，天氣較不穩定，周二鋒面通過、冷空氣報到，北部有雨並率先降溫，此時中南部還無感。冷雨過後，將逐漸轉乾，但隨著冷空氣南下，周三全台將有感轉冷，此波冷空氣可能接近或達到大陸冷氣團等級，雖然周四後白天逐漸回溫，但涼冷天氣將會持續多日。

氣象局表示，周一冷空氣減弱，雲多局部雨，各地氣溫稍稍回升，東半部下雨天，宜花沿海留意較大雨勢。西半部及馬祖、澎湖，雲量偏多，偶有短暫雨，外出要注意天氣變化適時攜帶雨具備用。

周二至周三鋒面通過、冷空氣臨來臨，周二當天北部即率先降溫，其他地區尚未受影響較無感，周三各地有感轉冷，明顯降溫，尤其北部、東半部周三整日偏冷，須注意保暖。周二上半天北、東半部局部短暫雨，下半天起逐漸轉乾，其他地區多雲到晴。另外，周二下半天至周三沿海風浪將明顯增大，海邊活動注意安全。

周四之後天氣轉為乾冷，天氣漸轉晴，白天氣溫逐日略回升，但夜間清晨仍明顯偏冷，中南部日夜溫差大，各地天氣大多以多雲到晴為主，僅東半部及大台北有零星短暫雨。